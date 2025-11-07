Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2025 року
ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1353-й день повномасштабної війни

Протягом минулої доби зафіксовано 169 боєзіткнень. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Новини війни

Вчора противник завдав одного ракетного та 62 авіаційних ударів, застосував шість ракет, скинув 144 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4916 обстрілів, зокрема 134 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5525 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Відрадне, Орестопіль, Покровське, Малинівка Дніпропетровської області; Добропілля, Тернувате, Запоріжжя, Широке, Сонячне Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один артилерійський засіб та три райони зосередження особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Противник десять разів атакував позиції наших захисників, завдав чотирьох авіаударів, загалом скинув 10 керованих авіаційних бомб, та здійснив 189 обстрілів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили 12 атак противника в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Дворічанського.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Учора відбулося 12 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Глушківка.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку ворог

Атакував дев’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Борівська Андріївка, Греківка, Зарічне, Новоселівка та у бік населених пунктів Коровин Яр й Дружелюбівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2025 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбили 14 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Сіверська, Серебрянки, Виїмки та Федорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Відбулося два бойових зіткнення в районах населених пунктів Новомаркове та Віролюбівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2025 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Софіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 58 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Федорівка, Шахове, Мирноград, Никанорівка, Родинське, Дорожнє, Новопавлівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2025 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Противник вчора здійснив 10 атак у районах населених пунктів Січневе, Вороне, Соснівка, Солодке, Привільне, Павлівка, Вербове та Першотравневе.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили п’ять атак росіян в районі Новомиколаївки та в напрямку Нового.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2025 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку на позиції Сил оборони у напрямку Антонівського мосту.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2025 року фото 11

Нагадаємо, триває 1353-й день повномасштабної війни в Україні.

