Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Якомога швидше». Зеленський розказав, яких виборів вимагають росіяни і американці від України

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
«Якомога швидше». Зеленський розказав, яких виборів вимагають росіяни і американці від України
Зеленський розповів, що вибори в Україні можуть відбутися лише за умов безпеки
фото: Офіс президента

«Комусь дуже хочеться виборів в Україні, це дає якусь надію, що можна досягти політикою того, чого вони не досягли війною»

Президент України Володимир Зеленський розповів, що пункт 18 мирної угоди передбачає проведення виборів «якомога швидше» після підписання угоди, але наголосив, що дата та порядок голосування визначатимуться з урахуванням інтересів України та безпеки громадян. Про це президент України повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Пункт 18 мирної угоди між Україною та Росією передбачає, що вибори в Україні мають відбутися «якомога швидше» після підписання документа. За словами Зеленського, це бачення виходить від міжнародних партнерів, які прагнуть політичного врегулювання ситуації, але воно не означає, що українці обов’язково сприймуть його беззаперечно.

«Якщо йдеться про те, що комусь дуже хочеться виборів в Україні, і що це дає якусь надію, що можна досягти політикою того, чого вони не досягли війною, то вони це протискають. Але це не значить, що український народ саме так це сприйматиме», – пояснив президент.

Зеленський підкреслив, що у визначений момент після підписання угоди або в процесі реалізації угоди Верховна Рада буде спроможна проголосувати дату виборів президента України.

«Україна може провести вибори і зробити це в інтересах України як демократичної країни. Не має бути жодних сумнівів у партнерів в Україні – тим більше з питання виборів. Тому ми ставимось до цього відповідально. Має бути теж безпека для цього процесу», – додав він.

Таким чином, проведення виборів передбачає баланс між вимогами партнерів та гарантіями безпеки громадян і легітимності волевиявлення.

Зазначимо, 23 грудня глава держави зібрав журналістів провідних видань на зустріч у закритому форматі. Тема спілкування – мирна угода та яких форм вона набула після тривалих консультацій між Україною, її партнерами та Росією. «Главком» наводить пряму мову президента, який показав документ, від якого залежить завершення війни, прокоментував позиції сторін по кожному з його пунктів і відповів на питання журналістів.

«Якомога швидше». Зеленський розказав, яких виборів вимагають росіяни і американці від України фото 1

Нагадаємо, що президент України вперше розповів про компромісну пропозицію щодо створення «маленької вільної економічної зони» в Енергодарі. Вона передбачає демілітаризацію та відхід російських військ із тимчасово окупованої території. 

Читайте також:

Теги: Верховна Рада вибори Володимир Зеленський Україна президент безпека росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На той час президент США Білл Клінтон (зліва направо), президент Росії Борис Єльцин і президент України Леонід Кравчук потискають один одному руки в Москві, 14 січня 1994 року
Імітація гарантій безпеки. Як нам знову не вляпатися в Будапештський меморандум
15 грудня, 09:46
Середня тривалість життя чоловіків в Україні скоротилася з 65,2 років до 57,3
Reuters: Україна на порозі демографічного колапсу
4 грудня, 12:34
Збитки довкіллю від війни перевищили 6 трлн грн
Названо суму збитків довкіллю від російської агресії
4 грудня, 21:23
Зеленський очікує пропозицій від партнерів, депутатів і готовий йти на вибори
Президентські вибори будуть? Зеленський зробив чітку заяву
9 грудня, 21:56
У низці міст Ірану почали з'являтися листівки із пропозиціями служби в армії Росії
Росія розпочала активну кампанію вербування найманців з Ірану (фото)
15 грудня, 10:53
Пропагандистських російські ЗМІх стверджують, що ялинки падають через сильний вітер
У Росії протягом кількох днів масово падають ялинки. Що сталося (фото)
15 грудня, 11:22
Уряд Чехії обмежив контакти міністра оборони з Україною
Новий уряд Чехії заборонив міністру оборони їхати до України
Сьогодні, 10:05
Президент РФ готовий віддати 1,1 млн своїх людей, водночас не досягаючи серйозних воєнних перемог
Генсек НАТО назвав головну перешкоду для досягнення миру в Україні
21 грудня, 17:34
Росія хоче, щоб Україна вивела війська з територій Донецької області
На шляху до миру між Росією та Україною є п’ять ключових перешкод – WSJ
20 грудня, 17:15

Політика

Використання Дніпра і Чорного моря. Зеленський розказав, що передбачає мирна угода
Використання Дніпра і Чорного моря. Зеленський розказав, що передбачає мирна угода
«Якомога швидше». Зеленський розказав, яких виборів вимагають росіяни і американці від України
«Якомога швидше». Зеленський розказав, яких виборів вимагають росіяни і американці від України
Мирна угода: якщо росіяни відмовлять? Зеленський описав альтернативний сценарій
Мирна угода: якщо росіяни відмовлять? Зеленський описав альтернативний сценарій
Обмін територіями. Зеленський пояснив, що готові «віддати» росіяни
Обмін територіями. Зеленський пояснив, що готові «віддати» росіяни
Мирні перемовини. Зеленський прокоментував позицію Китаю станом на кінець 2025 року
Мирні перемовини. Зеленський прокоментував позицію Китаю станом на кінець 2025 року
Членство в НАТО. Зеленський пояснив, чому мирна угода оминає це питання
Членство в НАТО. Зеленський пояснив, чому мирна угода оминає це питання

Новини

Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Сьогодні, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
22 грудня, 00:33

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua