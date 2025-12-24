«Якомога швидше». Зеленський розказав, яких виборів вимагають росіяни і американці від України

Зеленський розповів, що вибори в Україні можуть відбутися лише за умов безпеки

«Комусь дуже хочеться виборів в Україні, це дає якусь надію, що можна досягти політикою того, чого вони не досягли війною»

Президент України Володимир Зеленський розповів, що пункт 18 мирної угоди передбачає проведення виборів «якомога швидше» після підписання угоди, але наголосив, що дата та порядок голосування визначатимуться з урахуванням інтересів України та безпеки громадян. Про це президент України повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Пункт 18 мирної угоди між Україною та Росією передбачає, що вибори в Україні мають відбутися «якомога швидше» після підписання документа. За словами Зеленського, це бачення виходить від міжнародних партнерів, які прагнуть політичного врегулювання ситуації, але воно не означає, що українці обов’язково сприймуть його беззаперечно.

«Якщо йдеться про те, що комусь дуже хочеться виборів в Україні, і що це дає якусь надію, що можна досягти політикою того, чого вони не досягли війною, то вони це протискають. Але це не значить, що український народ саме так це сприйматиме», – пояснив президент.

Зеленський підкреслив, що у визначений момент після підписання угоди або в процесі реалізації угоди Верховна Рада буде спроможна проголосувати дату виборів президента України.

«Україна може провести вибори і зробити це в інтересах України як демократичної країни. Не має бути жодних сумнівів у партнерів в Україні – тим більше з питання виборів. Тому ми ставимось до цього відповідально. Має бути теж безпека для цього процесу», – додав він.

Таким чином, проведення виборів передбачає баланс між вимогами партнерів та гарантіями безпеки громадян і легітимності волевиявлення.

Зазначимо, 23 грудня глава держави зібрав журналістів провідних видань на зустріч у закритому форматі. Тема спілкування – мирна угода та яких форм вона набула після тривалих консультацій між Україною, її партнерами та Росією. «Главком» наводить пряму мову президента, який показав документ, від якого залежить завершення війни, прокоментував позиції сторін по кожному з його пунктів і відповів на питання журналістів.

