«Я не чіпляюся за посаду». Зеленський погоджується на «швидкі вибори», але попередив про небезпеки

За словами глави держави, підготовка до виборів вимагає особливого підготовчого періоду, який потрібен країні

Президент України Володимир Зеленський пояснив, за яких умов Україна може провести «швидкі» президентські, парламентські та місцеві вибори після підписання мирної угоди з Росією, наголосивши на важливості безпеки та дотримання демократичних стандартів. Він запевнив, що не «чіпляється за посаду», а ключовим є легітимний процес голосування та референдуму. Про це президент України повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«Україна може провести вибори і зробити це в інтересах України як демократичної країни. Не має бути жодних сумнівів у партнерів в Україні – тим більше з питання виборів. Тому ми ставимось до цього відповідально. Має бути теж безпека для цього процесу», – підкреслив Зеленський.

Президент пояснив, що складніше питання стосується підготовчого періоду, мобілізації та безпеки. «Найголовніше – не втратити на якійсь термін військо, не втратити позиції. Це дуже небезпечно. Тому якщо ми говоримо про вибори президента, – це одна справа. Вибори парламенту та місцеві – це інша справа, і просто так це не організуєш: є конституційні обмеження щодо парламенту, а щодо місцевих виборів – це зовсім інший масштаб участі у виборах, і не права голосувати, а права бути обраними. Тобто своя специфіка, яка можлива вже після зняття обмежень воєнного стану», – уточнив він.

Зеленський зазначив, що після підписання угоди Україна може провести президентські вибори у скорочений термін (60–90 днів) за умови безпеки. Розглядати варіант проведення референдуму і виборів одночасно можливо: «Думаю, так», – сказав глава держави.

«Тобто уявимо собі, що ми підписали угоду. Ми не можемо воєнний стан скасувати, наприклад, пів року чи кілька місяців. Але написаний пункт, що як тільки ми підпишемо – якомога швидше провести вибори. Я не хочу чіплятися за посаду, я це говорив», – зазначив президент.

«Тоді парламент повинен зараз напрацювати і проголосувати, наприклад, що якщо є безпекові умови, є умови для демократичних стандартів, то відбуваються вибори президента України, і термін 60 чи 90 днів, якщо передбачено що якомога швидше – то є термін скорочений. Для референдуму також потрібне припинення вогню. А коли вже буде знято воєнний стан, то можна і парламентські, і місцеві вибори. Можна буде зробити разом. Це теж мають визначити українські парламентарі», – додав Зеленський.

Пункти 19 та 20 мирної угоди передбачають юридичну обов’язковість документа, контроль за виконанням Радою миру під головуванням президента США Дональда Трампа та участь України, Європи, НАТО, США і Росії у цьому механізмі. За порушення угоди передбачені санкції, а після погодження всіх сторін набуде чинності повне припинення вогню.

«Україна винесе цю угоду на ратифікацію парламенту у форматі та/або проведе всеукраїнський референдум для схвалення у форматі «так» чи «ні». Україна може вирішити провести вибори одночасно з референдумом. Угода набуде чинності після виконання обома сторонами своїх зобовʼязань у випадку, якщо згідно з цією угодою, такі зобов'язання мають бути виконані завчасно», – підкреслив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що гарантії безпеки нададуть лише за умови повної ратифікації угоди або схвалення її через референдум: «Тобто це про те, що гарантій безпеки у вас не буде, якщо немає угоди. І гарантій безпеки не буде, якщо ви не вирішите питання з Донбасом і з іншими пунктами. Сізфаєр одразу, з моменту підписання – фактично з моменту реального погодження угоди, щоб можна було реалізувати її пункти і затвердити угоду в тому числі через референдум, через виборчий процес. Все має бути легітимно та сприйнято українцями», – підсумував президент.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що після завершення війни Сполучені Штати Америки пропонують Україні укласти угоду про вільну торгівлю.

Зазначимо, 23 грудня глава держави зібрав журналістів провідних видань на зустріч у закритому форматі. Тема спілкування – мирна угода та яких форм вона набула після тривалих консультацій між Україною, її партнерами та Росією. «Главком» наводить пряму мову президента, який показав документ, від якого залежить завершення війни, прокоментував позиції сторін по кожному з його пунктів і відповів на питання журналістів.