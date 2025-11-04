Зеленський відзначив держнагородами воїнів на покровському напрямку (фото)

Глава держави подякував воїнам за захист України

У смузі відповідальності 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє Покровськ і його околиці, президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами та заслухав доповідь командира. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Командир бригади Андрій Турчин доповів про оперативну обстановку у смузі відповідальності його підрозділу, забезпечення позицій усім необхідним, логістику та ротації військових. За його словами, бригада є одним із лідерів у застосуванні дронів-перехоплювачів.

фото: Офіс президента

Під час спілкування з командирами відділень обговорили досвід бригади, подальший розвиток напряму дронів, реалізацію програми контрактів «18-24», майбутній перехід на контрактну армію, особливості комплектування бригади, підготовку військових і цифровізацію процесів в армії.

Глава держави подякував воїнам за захист України й щоденну службу та відзначив їх державними нагородами. Пам’ять загиблих захисників і захисниць ушанували хвилиною мовчання.

Також президент України Володимир Зеленський здійснив поїздку на фронт, де зустрівся з українськими воїнами на пункті управління 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». Цей корпус разом із суміжними підрозділами веде оборону на добропільському напрямку.

Зокрема, на пункті управління 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії «Рубіж», яка разом із суміжними підрозділами веде оборону на добропільському напрямку, президент Володимир Зеленський зустрівся з військовими та відзначив їх державними нагородами.