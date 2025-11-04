Головна Країна Суспільство
Графіки відключення світла 5 листопада 2025 року діятимуть в окремих регіонах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись

Завтра, 5 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Графіки погодинних відключень:

  • з 07:00 до 21:00 – обсягом від 1 до 2 черг.

Графіки обмеження потужності:

  • з 07:00 до 22:00 – для промислових споживачів.

«Укренерго» додає: «Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!».

Нагадаємо, що попри постійну роботу «Укренерго» над стабільністю енергосистеми, прогнозування відключення світла в Україні строком на тиждень наразі неможливе. Таку заяву зробив виконуючий обов’язки голови «Держенергонагляду» Анатолій Замулко.

До слова, у вівторок, 4 листопада, Рада прийняла за основу законопроєкт про інфраструктурні проєкти у сфері енергетики, які становлять суспільний інтерес.

