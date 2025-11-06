Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria
Цьогоріч Україна отримала усі обіцяні бронемашини Patria
Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria 6x6. Ці машини одразу стануть на озброєння Сил спеціальних операцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.
Передача машин відбулась сьогодні, 6 листопада, у Ризі на військовій базі «Адажі». Загалом у 2025 році Україна отримали усі обіцяні 42 бронемашини. Крім того, латвійці передали ще 12 бойових розвідувальних машин CVR(T), що є частиною раніше оголошеного пакета військової допомоги.
«Також вдячний нашим латвійським друзям за додатковий внесок у €2,2 млн в ініціативу Purl та фінансову допомогу на коаліцію укриттів. Вкрай важлива участь у проєкті держав НАТО «Реноватор» з відбудови п'яти військових реабілітаційних центрів в Україні. Ми високо цінуємо кожен крок, зроблений пліч-о-пліч з нами», – зазначив Шмигаль.
Раніше повідомлялося, що Латвія готується передати Україні бронетранспортери Patria 6x6 з кулеметами калібру 12,7 мм НАТО та запасними частинами для обслуговування техніки.
До слова, Чехія планує передати Україні модернізовані танки Т-72 M4C. Техніки проводять роботи з підготовки техніки до виконання бойових завдань.
