Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria
Бронетранспортери Patria 6x6 з кулеметами калібру 12,7 мм НАТО
фото: Telegram/Денис Шмигаль

Цьогоріч Україна отримала усі обіцяні бронемашини Patria

Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria 6x6. Ці машини одразу стануть на озброєння Сил спеціальних операцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

Передача машин відбулась сьогодні, 6 листопада, у Ризі на військовій базі «Адажі». Загалом у 2025 році Україна отримали усі обіцяні 42 бронемашини. Крім того, латвійці передали ще 12 бойових розвідувальних машин CVR(T), що є частиною раніше оголошеного пакета військової допомоги.

Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria фото 1
Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria фото 2
Передача техніки відбулася у Ризі на військовій базі «Адажі»
Передача техніки відбулася у Ризі на військовій базі «Адажі»
фото: Telegram/Денис Шмигаль

«Також вдячний нашим латвійським друзям за додатковий внесок у €2,2 млн в ініціативу Purl та фінансову допомогу на коаліцію укриттів. Вкрай важлива участь у проєкті держав НАТО «Реноватор» з відбудови п'яти військових реабілітаційних центрів в Україні. Ми високо цінуємо кожен крок, зроблений пліч-о-пліч з нами», – зазначив Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що Латвія готується передати Україні бронетранспортери Patria 6x6 з кулеметами калібру 12,7 мм НАТО та запасними частинами для обслуговування техніки.

До слова, Чехія планує передати Україні модернізовані танки Т-72 M4C. Техніки проводять роботи з підготовки техніки до виконання бойових завдань.

Читайте також:

Теги: Латвія військова техніка Денис Шмигаль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атіс Клімовичс приїздить в Україну регулярно – щонайменше, шість разів на рік
Волонтер і воєнкор з Латвії Атіс Клімовичс: Найбільше вразили українські ждуни
9 жовтня, 13:05
Подарунок від Атіса. Цей причіп називається «лавета», він призначений для евакуації пошкоджених авто – потрібна річ на фронті
Латвійський волонтер розказав, хто найбільше його здивував в Україні
13 жовтня, 22:00
Добровольці, які беруть участь у евакуації під час навчань, сидять на стільцях та ліжках в евакуаційному центрі, створеному у легкоатлетичній залі у Каунасі, Литва
Країни Балтії готуються до масової евакуації – Reuters
12 жовтня, 16:49
Гра клубів «Пріедайне» та «Кекава Клапперс» завершилася скандалом
«Окупанти, їдьте звідси». У Латвії хокеїсти побилися через російську мову
13 жовтня, 20:07
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 293 танків
Втрати ворога станом на 27 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
27 жовтня, 06:40
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 299 танків
Втрати ворога станом на 29 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
29 жовтня, 06:44
Росіяни застосовували техніку для підготовки ракетних ударів по Україні
Сили спецоперацій уразили «Іскандер» та радіолокаційну станцію на Курщині
Вчора, 11:30
Вперше такий статус отримала держава, що не є членом об’єднання
Україна приєдналася до Об’єднаних експедиційних сил: що зміниться
Вчора, 13:54
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 310 танків
Втрати ворога станом на 30 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
31 жовтня, 06:51

Політика

Глава грузинського МЗС звинуватила Україну в перешкоджанні вступу до ЄС
Глава грузинського МЗС звинуватила Україну в перешкоджанні вступу до ЄС
Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria
Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria
Російський «опозиціонер», затриманий в Польщі за шпигунство, отримував державну стипендію
Російський «опозиціонер», затриманий в Польщі за шпигунство, отримував державну стипендію
Учасники руху спротиву спалили десятки локомотивів на території РФ
Учасники руху спротиву спалили десятки локомотивів на території РФ
У Донецьку Сили оборони уразили базу зберігання, комплектування та запуску «шахедів»
У Донецьку Сили оборони уразили базу зберігання, комплектування та запуску «шахедів»
У Белграді понад 10 тис. людей вийшли на провладний мітинг
У Белграді понад 10 тис. людей вийшли на провладний мітинг

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua