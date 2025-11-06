Цьогоріч Україна отримала усі обіцяні бронемашини Patria

Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria 6x6. Ці машини одразу стануть на озброєння Сил спеціальних операцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

Передача машин відбулась сьогодні, 6 листопада, у Ризі на військовій базі «Адажі». Загалом у 2025 році Україна отримали усі обіцяні 42 бронемашини. Крім того, латвійці передали ще 12 бойових розвідувальних машин CVR(T), що є частиною раніше оголошеного пакета військової допомоги.

Передача техніки відбулася у Ризі на військовій базі «Адажі» фото: Telegram/Денис Шмигаль

«Також вдячний нашим латвійським друзям за додатковий внесок у €2,2 млн в ініціативу Purl та фінансову допомогу на коаліцію укриттів. Вкрай важлива участь у проєкті держав НАТО «Реноватор» з відбудови п'яти військових реабілітаційних центрів в Україні. Ми високо цінуємо кожен крок, зроблений пліч-о-пліч з нами», – зазначив Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що Латвія готується передати Україні бронетранспортери Patria 6x6 з кулеметами калібру 12,7 мм НАТО та запасними частинами для обслуговування техніки.

До слова, Чехія планує передати Україні модернізовані танки Т-72 M4C. Техніки проводять роботи з підготовки техніки до виконання бойових завдань.