Уряд затвердив план оновлення наглядових рад та виконавчих органів держкомпаній

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Уряд затвердив план оновлення наглядових рад та виконавчих органів держкомпаній
За словами Свириденко, першочерговим завданням цього тижня є затвердження наглядової ради «Енергоатома»
фото: Юлія Свириденко

Ключова задача компаній – оновлення менеджменту через формування нового складу наглядових рад

Кабінет міністрів під час засіданні ухвалив план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів компаній паливно-енергетичного комплексу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами глави уряду, ключова задача – оновлення менеджменту через формування нового складу наглядових рад усіх державних компаній енергетичного сектору.

Перелік компаній, які мають оновити наглядові ради та виконавчі органи:

  • НАЕК «Енергоатом»: формування нового складу наглядової ради;
  • НАК «Нафтогаз»: конкурсний відбір до наглядової ради, формування виконавчих органів Групи Нафтогаз (АТ «Укргазвидобування», АТ «Укрнафта», ТОВ «Газорозподільчі мережі України»);
  • ПрАТ «Укргідроенерго»: призначення представника держави до складу наглядової ради, конкурс на посаду голови виконавчого органу;
  • ТОВ «Оператор ГТС України»: оновлення представника держави у складі наглядової, завершення конкурсу на посаду голови виконавчого органу;
  • НЕК «Укренерго»: оновлення представника держави у складі наглядової ради;
  • ПАТ «Центренерго», АТ «Енергетична компанія України», АТ «Українські розподільчі мережі», АТ «Регіональні електричні мережі», Нижньодністровська ГЕС, Кременчуцька ТЕЦ — формування нового складу наглядових рад;
  • ДП «Гарантований покупець»: перетворення з державного підприємства в акціонерне товариство, формування нового складу наглядової ради;

Зазначається, що підприємства мають також оновити статути, положення про наглядову раду та положення про принципи формування наглядової ради господарських товариств енергетичної галузі відповідно до керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку з корпоративного управління на підприємствах державної форми власності.

«Першочергова задача цього тижня – затвердити нову наглядову раду «Енергоатома». Координує виконання цього плану Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Про стан виконання плану звітуватимемо регулярно», – додала Свириденко.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко поінформувала, що на нараді з президентом Володимиром Зеленським було узгоджено системний план перезавантаження енергетичного сектору та кількох ключових державних інституцій.

До слова, Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало системне перезавантаження. Вперше за 10 років роботи відомства проводиться повна ідентифікація арештованих активів.

Теги: Кабмін Юлія Свириденко

