Уряд затвердив план оновлення наглядових рад та виконавчих органів держкомпаній

За словами Свириденко, першочерговим завданням цього тижня є затвердження наглядової ради «Енергоатома»

Ключова задача компаній – оновлення менеджменту через формування нового складу наглядових рад

Кабінет міністрів під час засіданні ухвалив план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів компаній паливно-енергетичного комплексу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами глави уряду, ключова задача – оновлення менеджменту через формування нового складу наглядових рад усіх державних компаній енергетичного сектору.

Перелік компаній, які мають оновити наглядові ради та виконавчі органи:

НАЕК «Енергоатом»: формування нового складу наглядової ради;

НАК «Нафтогаз»: конкурсний відбір до наглядової ради, формування виконавчих органів Групи Нафтогаз (АТ «Укргазвидобування», АТ «Укрнафта», ТОВ «Газорозподільчі мережі України»);

ПрАТ «Укргідроенерго»: призначення представника держави до складу наглядової ради, конкурс на посаду голови виконавчого органу;

ТОВ «Оператор ГТС України»: оновлення представника держави у складі наглядової, завершення конкурсу на посаду голови виконавчого органу;

НЕК «Укренерго»: оновлення представника держави у складі наглядової ради;

ПАТ «Центренерго», АТ «Енергетична компанія України», АТ «Українські розподільчі мережі», АТ «Регіональні електричні мережі», Нижньодністровська ГЕС, Кременчуцька ТЕЦ — формування нового складу наглядових рад;

ДП «Гарантований покупець»: перетворення з державного підприємства в акціонерне товариство, формування нового складу наглядової ради;

Зазначається, що підприємства мають також оновити статути, положення про наглядову раду та положення про принципи формування наглядової ради господарських товариств енергетичної галузі відповідно до керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку з корпоративного управління на підприємствах державної форми власності.

«Першочергова задача цього тижня – затвердити нову наглядову раду «Енергоатома». Координує виконання цього плану Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Про стан виконання плану звітуватимемо регулярно», – додала Свириденко.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко поінформувала, що на нараді з президентом Володимиром Зеленським було узгоджено системний план перезавантаження енергетичного сектору та кількох ключових державних інституцій.

До слова, Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало системне перезавантаження. Вперше за 10 років роботи відомства проводиться повна ідентифікація арештованих активів.