Зеленський повідомив про продуктивну роботу зі США

Президент: У нас є зараз дуже продуктивна робота з президентом США, з його командою

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із конгресменами США – Ліндсі Гремом, Річардом Блюменталем. Глава держави подякував їм за незмінну двопартійну підтримку Конгресу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення Зеленського наприкінці 1420-го дня війни.

«У нас є зараз дуже продуктивна робота з президентом США, з його командою. Деталі всього цього ми обговорили. Поінформував про ситуацію з російськими ударами, про потребу ППО. Говорили, як додатковий тиск на Росію може забезпечити сильні дипломатичні результати. І важливо, щоб в адміністрації США було якнайбільше інструментів для правильного тиску. Також говорили про програми підтримки, які ще не були реалізовані повністю та можуть бути використані. Зокрема, це стосується саме захисту неба», – підкреслив Зеленський.

Президент додав: «Продовжуємо готувати документи з Америкою щодо гарантій безпеки, щодо відновлення. Реально працюємо так, щоб на найближчий час були можливі формати підписання і затвердження, юридичного затвердження в Конгресі Сполучених Штатів, в українському парламенті. Сьогодні на доповіді був Рустем Умєров, зокрема й по цих питаннях. Треба, щоб тематика України у відносинах з Америкою залишалася на топовому рівні, незважаючи на всі інформаційні та політичні виклики, які сьогодні є».

Нагадаємо, 12 січня президент Володимир Зеленський заслухав доповідь усієї української переговорної групи щодо спілкування з американською стороною.