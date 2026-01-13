Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський повідомив про продуктивну роботу зі США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський повідомив про продуктивну роботу зі США
Зеленський заслухав доповідь Умєрова
фото: Офіс президента

Президент: У нас є зараз дуже продуктивна робота з президентом США, з його командою

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із конгресменами США – Ліндсі Гремом, Річардом Блюменталем. Глава держави подякував їм за незмінну двопартійну підтримку Конгресу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення Зеленського наприкінці 1420-го дня війни.

«У нас є зараз дуже продуктивна робота з президентом США, з його командою. Деталі всього цього ми обговорили. Поінформував про ситуацію з російськими ударами, про потребу ППО. Говорили, як додатковий тиск на Росію може забезпечити сильні дипломатичні результати. І важливо, щоб в адміністрації США було якнайбільше інструментів для правильного тиску. Також говорили про програми підтримки, які ще не були реалізовані повністю та можуть бути використані. Зокрема, це стосується саме захисту неба», – підкреслив Зеленський.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Президент додав: «Продовжуємо готувати документи з Америкою щодо гарантій безпеки, щодо відновлення. Реально працюємо так, щоб на найближчий час були можливі формати підписання і затвердження, юридичного затвердження в Конгресі Сполучених Штатів, в українському парламенті. Сьогодні на доповіді був Рустем Умєров, зокрема й по цих питаннях. Треба, щоб тематика України у відносинах з Америкою залишалася на топовому рівні, незважаючи на всі інформаційні та політичні виклики, які сьогодні є».

Нагадаємо, 12 січня президент Володимир Зеленський заслухав доповідь усієї української переговорної групи щодо спілкування з американською стороною.

Читайте також:

Теги: переговори Володимир Зеленський США Рустем Умєров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава Білого дому очікує, що ці кроки зміцнять обороноздатність союзників США
Президент США пообіцяв пришвидшити виробництво зброї для союзників
7 сiчня, 10:50
Очільник Пентагону Піт Гегсет запевнив, що США не планують окупацію Венесуели
Сполучені Штати керуватимуть Венесуелою? Пентагон розкрив план Трампа
4 сiчня, 09:58
Путін не збирається йти ні на які компроміси у питанні України
Мир через силу: єдиний шанс, як зупинити війну у 2026 році
30 грудня, 2025, 19:05
Прессекретарка Трампа оголосила про вагітність
Прессекретарка Трампа оголосила про вагітність
27 грудня, 2025, 05:28
Китай запровадив санкції проти США через постачання зброї Тайваню
Китай запровадив санкції проти США через постачання зброї Тайваню
27 грудня, 2025, 00:29
Пєсков заявив, що йому невідомо, що саме мав на увазі віцепрезидент США Джей Ді Венс, говорячи про «прорив» у переговорах щодо України
Кремль відреагував на заяву Венса щодо прориву у переговорах
22 грудня, 2025, 23:51
Джей Ді Венс сказав про досягнення суттєвого прогресу в переговорах між США та Росією щодо України.
Віцепрезидент США заявив про прорив на переговорах щодо України
22 грудня, 2025, 12:59
Досягнення миру є спільною метою всіх державних інституцій та громадян
Розвідка спрогнозувала, чи завершиться війна 2026 року
16 грудня, 2025, 21:48
Переговори делегацій у Берліні 14 грудня тривали понад п’ять годин
У Берліні розпочався другий раунд перемовин між Україною та США
15 грудня, 2025, 13:04

Політика

«Штурми тривають». Президент повідомив про ситуацію на фронті
«Штурми тривають». Президент повідомив про ситуацію на фронті
В Україні з'явиться унікальний національний шрифт? Деталі від Стефанчука
В Україні з'явиться унікальний національний шрифт? Деталі від Стефанчука
Зеленський призначив Мережка заступником голови СБУ
Зеленський призначив Мережка заступником голови СБУ
Україна ініціювала засідання ОБСЄ через російські атаки
Україна ініціювала засідання ОБСЄ через російські атаки
Рада провалила призначення Шмигаля. Всі кадрові питання перенесені на 14 січня
Рада провалила призначення Шмигаля. Всі кадрові питання перенесені на 14 січня
Уряд посилює заходи для стабілізації енергосистеми: деталі від Свириденко
Уряд посилює заходи для стабілізації енергосистеми: деталі від Свириденко

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua