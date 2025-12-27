Китай запровадив санкції проти США через постачання зброї Тайваню

Китай назвав питання Тайваню «червоною лінією», яку не можна перетинати, та закликало США припинити озброєння острова

Пекін оголосив про введення санкцій проти 20 оборонних корпорацій та 10 посадових осіб США. Такі заходи стали відповіддю на нещодавню угоду Вашингтона з Тайбеєм про продаж озброєння на суму $11,1 млрд , що є найбільшою поставкою в історії відносин США та Тайваню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Під обмеження потрапили великі гравці американського оборонного сектору, зокрема філія Boeing у Сент-Луїсі, Northrop Grumman Systems Corporation та L3Harris Maritime Services. Також у списку опинився засновник Anduril Industries та низка топменеджерів збройових компаній. Санкції передбачають повне заморожування активів цих осіб та організацій у Китаї, заборону на будь-яку співпрацю з ними, а фізичним особам додатково закрито в’їзд до країни.

МЗС Китаю назвало питання Тайваню «червоною лінією», яку не можна перетинати, та закликало Вашингтон припинити озброєння острова. У Пекіні наголосили, що вважають Тайвань своєю територією і жорстко реагуватимуть на подібні провокації. Водночас, Сполучені Штати продовжують дотримуватися зобов’язань щодо забезпечення Тайваню засобами самооборони, попри регулярні протести з боку КНР.

Як відомо, США схвалили продаж озброєнь Тайваню на $11,1 млрд. Це найбільший пакет військової допомоги для острова за всю історію.

Оголошення про продаж зброї Тайваню стало другим за час нинішньої адміністрації президента США Дональда Трампа та з’явилося на тлі посилення військового й дипломатичного тиску з боку Китаю.

Нагадаємо, Сенат США переважною більшістю голосів проголосував за прийняття законопроєкту про асигнування для національної оборони (NDAA), який, серед іншого, передбачає допомогу для України.

До слова, Міністерство оборони Китаю офіційно висловило протест Сполученим Штатам Америки. Причиною стала нещодавно схвалена Вашингтоном угода про продаж американської зброї Тайваню.