Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай запровадив санкції проти США через постачання зброї Тайваню

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Китай запровадив санкції проти США через постачання зброї Тайваню
фото з відкритих джерел

Китай назвав питання Тайваню «червоною лінією», яку не можна перетинати, та закликало США припинити озброєння острова

Пекін оголосив про введення санкцій проти 20 оборонних корпорацій та 10 посадових осіб США. Такі заходи стали відповіддю на нещодавню угоду Вашингтона з Тайбеєм про продаж озброєння на суму $11,1 млрд , що є найбільшою поставкою в історії відносин США та Тайваню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Під обмеження потрапили великі гравці американського оборонного сектору, зокрема філія Boeing у Сент-Луїсі, Northrop Grumman Systems Corporation та L3Harris Maritime Services. Також у списку опинився засновник Anduril Industries та низка топменеджерів збройових компаній. Санкції передбачають повне заморожування активів цих осіб та організацій у Китаї, заборону на будь-яку співпрацю з ними, а фізичним особам додатково закрито в’їзд до країни.

МЗС Китаю назвало питання Тайваню «червоною лінією», яку не можна перетинати, та закликало Вашингтон припинити озброєння острова. У Пекіні наголосили, що вважають Тайвань своєю територією і жорстко реагуватимуть на подібні провокації. Водночас, Сполучені Штати продовжують дотримуватися зобов’язань щодо забезпечення Тайваню засобами самооборони, попри регулярні протести з боку КНР.

Як відомо, США схвалили продаж озброєнь Тайваню на $11,1 млрд. Це найбільший пакет військової допомоги для острова за всю історію. 

Оголошення про продаж зброї Тайваню стало другим за час нинішньої адміністрації президента США Дональда Трампа та з’явилося на тлі посилення військового й дипломатичного тиску з боку Китаю.

Нагадаємо, Сенат США переважною більшістю голосів проголосував за прийняття законопроєкту про асигнування для національної оборони (NDAA), який, серед іншого, передбачає допомогу для України.

До слова, Міністерство оборони Китаю офіційно висловило протест Сполученим Штатам Америки. Причиною стала нещодавно схвалена Вашингтоном угода про продаж американської зброї Тайваню.

Теги: санкції озброєння Китай Тайвань США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на Україну, вибухи у Росії, удар США по ІДІЛ: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Росії, удар США по ІДІЛ: головне за ніч
Вчора, 05:46
Міністр торгівлі США Говард Лутнік спробував пояснити заяви Дональда Трампа про нібито багатократне зниження цін на ліки
Міністр торгівлі США пояснив дивну «математику» Трампа щодо цін на ліки
22 грудня, 10:05
Путін послав Трампа
Путін послав Трампа. Що тепер головне для України?
20 грудня, 21:21
Бессент: США готують нові санкції щодо РФ. Ми будемо готові запровадити їх вже наступного тижня
Міністр фінансів США заявив про підготовку нових антиросійських санкцій
18 грудня, 22:44
«Українська бронетехніка» розвиває лінійку важких наземних роботизованих комплексів
«Українська бронетехніка» розвиває лінійку важких наземних роботизованих комплексів
17 грудня, 16:57
За словами Зеленського, триває обговорення щодо гарантій безпеки для України.
Президент розповів, чи вимагають США виходу українських сил із Донеччини
15 грудня, 20:51
Зеленський підтвердив, що летить до Берліна на зустріч із європейськими лідерами
Зеленський заявив про «значний шанс» для миру
13 грудня, 21:19
Папа Римський вважає, що Трамп намагається розірвати союз між США та Європою
Папа Римський вважає, що Трамп намагається розірвати союз між США та Європою
10 грудня, 04:31
Атака на Фастів, мирні переговори, Путін в Індії: головне за ніч
Атака на Фастів, мирні переговори, Путін в Індії: головне за ніч
6 грудня, 07:58

Політика

Китай запровадив санкції проти США через постачання зброї Тайваню
Китай запровадив санкції проти США через постачання зброї Тайваню
США відмовилися відновлювати авіасполучення з РФ до завершення війни в Україні
США відмовилися відновлювати авіасполучення з РФ до завершення війни в Україні
Bloomberg: Нігерія готова до подальших спільних дій зі США після удару по терористам
Bloomberg: Нігерія готова до подальших спільних дій зі США після удару по терористам
Трамп про мирний план: Зеленський не має нічого, поки я не схвалю це
Трамп про мирний план: Зеленський не має нічого, поки я не схвалю це
Росія закрила справу про авіакатастрофу літака Azal: реакція Азербайджану
Росія закрила справу про авіакатастрофу літака Azal: реакція Азербайджану
Білорусь пояснила, навіщо розмістила «Орєшнік» на своїй території
Білорусь пояснила, навіщо розмістила «Орєшнік» на своїй території

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Вчора, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua