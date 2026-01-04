Головна Світ Політика
Сполучені Штати керуватимуть Венесуелою? Пентагон розкрив план Трампа

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Очільник Пентагону Піт Гегсет запевнив, що США не планують окупацію Венесуели
фото: Pete Hegseth/Facebook

Піт Гегсет запевнив, що нова стратегія США щодо Венесуели – це повна протилежність війні в Іраку

Очільник Пентагону Піт Гегсет розкрив деталі подальшої стратегії США щодо Венесуели в ефірі CBS Evening News. Про це повідомляє «Главком».

На запитання журналіста, чи з’являться американці в уряді Венесуели або «на кожному розі» її міст, Гегсет відповів заперечно. За його словами, йдеться про диктат умов, а не про фізичну окупацію.

«Це означає, що ми встановлюємо умови. Президент Трамп встановлює умови… Це означає, що наркотики припиняють надходити. Це означає, що нафту, яку в нас забрали, повертають… І це означає, що злочинців не відправляють до Сполучених Штатів», – пояснив очільник Пентагону.

Він запевнив, що нова стратегія США – це повна протилежність війні в Іраку.

«Ми витратили десятиліття, заплатили кров’ю і не отримали нічого економічно натомість. Президент Трамп перевертає сценарій», – запевнив міністр.

За його словами, завдяки «стратегічним діям» США можуть забезпечити доступ до «додаткових багатств і ресурсів, не витрачаючи американської крові».

Він також згадав про відновлення «доктрини Монро» – принципу, згідно з яким США не допустять втручання зовнішніх сил у справи Західної півкулі.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. 

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.

До слова, захоплений президент Венесуели Ніколас Мадуро разом із дружиною Сілією Флорес прибув на авіабазу Національної гвардії Стюарт у Нью-Йорку. Мадуро пред'являть звинувачення у незаконному обігу зброї та наркотиків. Міністерство юстиції США вже оприлюднило новий обвинувальний акт, фігурантами якого, окрім самого Мадуро, є його дружина та син.

До слова, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила зі зверненням на державному телебаченні, у якому підтвердила статус Ніколаса Мадуро як єдиного законного президента країни. Це стало відповіддю на заяви Дональда Трампа про нібито складання нею присяги після захоплення Мадуро під час військової операції. 

Теги: Венесуела США Пентагон

