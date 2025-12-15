У Берліні розпочався другий раунд перемовин між Україною та США

Представники України та США обговорюватимуть мирний план для припинення війни

Українська та американська сторони почали другий раунд переговорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Учора українська делегація на чолі із президентом Володимиром Зеленським прибула до Берліна на зустріч із представниками США для обговорення завершення війни. У переговорах з українського боку взяли участь представники РНБО, МЗС, Офісу президента та Генштабу, з американського – спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Нагадаємо, у Берліні 14 грудня розпочалася тристороння зустріч президента Володимира Зеленського щодо завершення війни Росії проти України. Повідомлялося, що переговори між українською та американською делегаціями щодо мирного плану США продовжаться у понеділок, 15 грудня.

Представники США та України провели серйозні переговори, на яких обговорили мирний план з 20 пунктів, економічні питання та інші важливі аспекти. Спеціальний представник президента США Стів Віткофф повідомив, що під час зустрічі «було досягнуто значного прогресу».

Володимир Зеленський заявив, що країна відмовляється від своїх амбіцій щодо членства в НАТО в обмін на міжнародні гарантії безпеки від США, Європи та інших партнерів. Як зазначає Reuters, це важливий компроміс з боку України, оскільки Київ раніше вважав вступ до НАТО основною гарантією свого захисту від російської агресії.

До слова, після переговорів з американською стороною у Німеччині президент України Володимир Зеленський матиме низку зустрічей.