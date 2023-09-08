Зеленський ввів Умєрова до складу Ставки та РНБО

Новопризначений міністр оборони Рустем Умєров ввійшов до складу Ставки та РНБО

Відповідними указами президент Зеленський вивів ексміністра оборони Олексія Резнікова зі складу Ставки та РНБО

Президент Володимир Зеленський ввів новопризначеного міністра оборони Рустема Умєрова до складу Ради національної безпеки. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

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Також Зеленський, указом №572 ввів Умєрова до складу Ставки Верховного Головнокомандувача. Та відповідно вивів з її складу Олексія Резнікова.

Указом №571 президент ввів Умєрова до складу РНБО, і вивів звідти Олексія Резнікова.

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Раніше Умєров розповів, які перші рішення ухвалить на посаді міністра оборони.

Нагадаємо, що 6 вересня Верховна Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони України замість Олексія Резнікова.

До слова, У Міністерстві оборони США очікують, що перша телефонна розмова між главою Пентагону Ллойдом Остіном і новим міністром оборони України Рустемом Умєровим відбудеться в найближчій перспективі.