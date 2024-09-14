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З російського полону повернулися 103 українських військових, серед них бійці «Азову» (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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З російського полону повернулися 103 українських військових, серед них бійці «Азову» (фото, відео)
З російського полону повернулося 82 рядових та сержантів
фото: Володимир Зеленський

З полону повернули бійців ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських

Сьогодні, 14 вересня, Україні вдалося повернути 103 українських бійців з російського полону. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

«82 рядових та сержантів. 21 офіцера. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та «Азовсталі», Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських», – зазначив президент.

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Обмін полоненими 14 вересня
фото: Володимир Зеленський

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зауважив, що переважна більшість звільнених – люди, які утримувалися з перших днів війни.

Як уточнює Координаційний штаб, всі звільнені цього разу – чоловіки. Більшість зазнала важких травм чи поранень, мають серйозні захворювання, потребують негайної медичної допомоги.

Нагадаємо, що вчора, 13 вересня, 49-х цивільних та військовослужбовців повернулися з російського полону в Україну. Серед звільнених – воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні люди.

Також вчора вперше за більш ніж рік із російської неволі повернулися бійці «Азову». Однак наразі понад 900 «азовців» перебувають в полоні Російської Федерації.

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Теги: полон обмін полоненими Азов Азовсталь Володимир Зеленський Україна військові війна росія окупанти

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