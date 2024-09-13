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Зеленський назвав умову, завдяки якій Україна може звільняти людей з полону РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський назвав умову, завдяки якій Україна може звільняти людей з полону РФ
Зеленський подякував усій команді, яка займається обмінами
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Загалом з російського полону вдалося повернути 3569 українців і українок

Завдяки українським воїнам, які поповнюють обмінний фонд та спецслужбам, які протидіють диверсантам, Україна може звільняти наших людей з російського полону. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Сьогодні вдалося повернути додому 49 українців і українок. Серед них і військові, і цивільні. Воїни Збройних сил, прикордонники, Національна гвардія, зокрема захисники й захисниці «Азовсталі», також двоє поліцейських.

«Перш за все вдячність нашим воїнам, бойовим підрозділам, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. На різних напрямках. Також наші спеціальні служби, які протидіють диверсантам, колаборантам. Завдяки саме такій роботі представники України, наша команда щодо обмінів може звільняти наших людей з російського полону», – каже президент. 

Зеленський зазначив, що серед цивільних людей вдалося звільнити Леніє Умєрову – дівчину, яку росіяни захопили в Криму, коли вона їхала до хворого батька. Також повернуто і Героя України, військового медика Віктора Івчука.

«Дякую всій нашій команді, яка займається обмінами. Всім, хто задіяний і чия робота все це забезпечує: Збройним силам, ГУР, СБУ, керівнику Офісу, омбудсмену. Дякую! Загалом вдалося повернути з полону вже 3569 українців і українок», – додав очільник України.

Нагадаємо, у ході чергового обміну військовополоненими вдалося повернути 49 українців та українок. Серед звільнених – воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні люди.

До слова, 24 серпня Україна повернула з полону ще 115 захисників. Це був 55-й обмін, усі врятовані – це військовослужбовці-строковики, зокрема і ті, які потрапили у неволю під час героїчної оборони рідної землі ще в перші місяці повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Теги: Володимир Зеленський президент обмін обмін полоненими полон

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