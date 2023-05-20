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Стало відомо, коли Зеленський прибуде до Японії на саміт G7

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Стало відомо, коли Зеленський прибуде до Японії на саміт G7
Володимир Зеленський висловив бажання особисто бути присутнім на саміті G7
фото з відкритих джерел

Президент України відвідає саміт як гість

Президент України Володимир Зеленський прибуде до Японії у суботу, 20 травня, та долучиться до обговорень на саміті «Великої сімки» у Хіросімі. Про це повідомляє Kyodo.

Зеленський особисто візьме участь у заключному дні триденної зустрічі G7 у неділю, 21 травня, підтверджує уряд Японії.

У пресрелізі МЗС Японії зазначається, що глава Української держави висловив «сильне» бажання приєднатися до саміту особисто. «Після ретельного розгляду порядку денного та розкладу саміту ми вирішили, що в заключний день саміту проведемо сесію по Україні серед лідерів G7 з особистою присутністю президента Зеленського», - йдеться в повідомленні.

Зеленський відвідає саміт як гість на сесії на тему «Мир та стабільність».

Також президент планує провести переговори із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда, який головує на саміті.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський «найближчими днями» зустрінеться з президентом США Джо Байденом

В Офісі президента підтвердили, що українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським з Саудівської Аравії вирушить до Японії, де проходить саміт G7.

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