Переговори з Путіним. Зеленський заінтригував заявою

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Переговори з Путіним. Зеленський заінтригував заявою
Російська сторона поки не коментувала потенційну зустріч Зеленського з Путіним
Зеленський запевнив, що зустріч на рівні лідерів має вирішити «всі складні й чутливі питання та нарешті закінчити війну»

Президент України Володимир Зеленський провів 25 лютого телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Йшлося про мирні переговори для врегулювання російсько-української війни. Підсумовуючи результати розмови з Трампом, глава держави заінтригував заявою про потенційні переговори на рівні лідерів, ймовірно, з диктатором Володимиром Путіним. пише «Главком».

Зеленський зазначив, що наступна зустріч американської, української та російської делегацій має відбутися вже на початку березня. За його словами, після цього етапу є можливість перейти до переговорів на рівні лідерів. Прямо президент не вказав, однак, ймовірно, йдеться про переговори з Путіним.

«Говорили про питання, над якими завтра в Женеві працюватимуть наші представники на двосторонній зустрічі, а також – про підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі на самому початку березня. Розраховуємо, що вона дасть можливість перейти до переговорів на рівні лідерів. Президент Трамп підтримує таку послідовність кроків. Лише так можна вирішити всі складні й чутливі питання та нарешті закінчити війну», – написав президент.

Варто зазначити, що посланець Трампа Стів Віткофф повідомляв, що американський президент може долучитись до саміту лідерів лише після зустрічі Зеленського з Путіним. Також він повідомляв, що саме саміт лідерів України та Росії має вирішити два ключові питання на шляху закінчення війни. 

Нагадаємо, глава української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров завтра, 26 лютого, матиме зустрічі зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером, а також з міністром економіки США Скоттом Бессентом. Як зазначив глава держави, перемовини стосуватимуться відновлення України та продовження мирного процесу для завершення війни.

Зеленський повідомив, що під час переговорів з американською делегацією у Женева обговорюватимуться не лише питання завершення війни, а й економічна співпраця зі США.

Теги: путін переговори Володимир Зеленський

