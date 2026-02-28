Головна Світ Політика
search button user button menu button

Фіцо розкрив деталі розмови з Зеленським

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Фіцо розкрив деталі розмови з Зеленським
фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський запропонував прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо провести широку зустріч для обговорення всіх аспектів двосторонньої співпраці

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поділився деталями своєї телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася у п'ятницю, 27 лютого, пише «Главком».

Головною темою спілкування стала ситуація із транзитом російської нафти словацьким споживачам територією України. Фіцо звернувся до Зеленського із запитом про терміни та саму можливість відновлення поставок, наголосивши, що Словаччина має на цей імпорт законне право. Свою позицію він обґрунтував чинними контрактами та офіційним рішенням Євросоюзу, яке дозволяє використовувати нафту з РФ до кінця 2027 року. При цьому словацький прем’єр прямо повідомив українського лідера, що блокування транзиту завдає його країні економічних збитків та створює логістичні проблеми.

Під час розмови виникли розбіжності щодо технічного стану інфраструктури: Фіцо зазначив, що за даними словацької розвідки нафтопровід не має пошкоджень і ніщо не заважає його роботі, проте Володимир Зеленський із цим твердженням не погодився. Роберт Фіцо також розповів про спільну з угорським колегою Віктором Орбаном ініціативу створити міжнародну інспекційну групу з експертів Єврокомісії та країн ЄС. Ця група мала б безпосередньо на місці перевірити стан труби та її здатність транспортувати паливо. Однак Зеленський відхилив таку пропозицію, посилаючись на заборону з боку українських спецслужб. Фіцо при цьому нагадав, що до аналогічних перевірок раніше не допустили навіть послів Словаччини та Євросоюзу в Києві.

З боку президента України пролунала пропозиція провести широку зустріч для обговорення всіх аспектів двосторонньої співпраці. Роберт Фіцо погодився на такий крок і доручив своєму уряду знайти відповідну дату, проте без ентузіазму поставився до ідеї їхати саме в Україну. Він зазначив, що волів би зустрітися із Зеленським на території однієї з країн Євросоюзу, які той часто відвідує. За підсумками цієї розмови у словацького прем’єра склалося стійке враження, що українська сторона взагалі не зацікавлена у відновленні транзиту нафти своєю територією.

Теги: Словаччина Володимир Зеленський Роберт Фіцо нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент зробив заяву про СБУ
Зеленський доручив очистити СБУ від тих, «чий інтерес – не Україна»
25 лютого, 20:14
Фіцо заявив, що не зміг додзвонитися до Зеленського перед енергетичними обмеженнями
Прем’єр Словаччини розповів про невдалу спробу переговорів із Зеленським
23 лютого, 20:51
Країни НАТО виявилися занадто залежними від американського фінансування, техніки та командування
Європа може змусити Росію програти війну – The Telegraph
21 лютого, 20:59
Тіньовий флот Росії перетворюється на гігантські плавучі склади, які не можуть розвантажитися через ризики вторинних санкцій
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Український лідер зустрівся з Річардом Блюменталем (по центру) і Шелдоном Вайтгаузом
Зеленський обговорив із сенаторами США посилення санкцій проти тіньового флоту РФ
16 лютого, 17:56
Зеленський дав зрозуміти, що Україна готується до відновлення після можливих нових атак на енергосистему
Зеленський попередив про нові удари росіян
15 лютого, 20:45
Документ врегульовує порядок проходження контрактної служби чоловіками 60+
Служба у ЗСУ: Зеленський ухвалив низку змін
10 лютого, 20:36
Глава держави наголосив, що надійні гарантії безпеки – це єдина реальна основа для того, щоб мир був тривалим
Документи по гарантіях безпеки готові – Зеленський
9 лютого, 21:21
26 січня президент Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації після перемовин в Еміратах з американською і російською сторонами
На переговорах в ОАЕ обговорювалося енергетичне перемирʼя – президент
29 сiчня, 21:32

Політика

Трамп заявив, що має право на третій президентський термін
Трамп заявив, що має право на третій президентський термін
Фіцо розкрив деталі розмови з Зеленським
Фіцо розкрив деталі розмови з Зеленським
Трамп заявив, що насувається важливе рішення щодо Ірану
Трамп заявив, що насувається важливе рішення щодо Ірану
МЗС Оману: Іран готовий до поступок у ядерній програмі задля угоди зі США
МЗС Оману: Іран готовий до поступок у ядерній програмі задля угоди зі США
Рубіо оголосив Іран державою-спонсором незаконних затримань
Рубіо оголосив Іран державою-спонсором незаконних затримань
Зеленський заявив, що відмова Путіна від зустрічі загрожує затяжною війною
Зеленський заявив, що відмова Путіна від зустрічі загрожує затяжною війною

Новини

Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
Вчора, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Вчора, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Вчора, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua