Фіцо розкрив деталі розмови з Зеленським

Президент України Володимир Зеленський запропонував прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо провести широку зустріч для обговорення всіх аспектів двосторонньої співпраці

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поділився деталями своєї телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася у п'ятницю, 27 лютого, пише «Главком».

Головною темою спілкування стала ситуація із транзитом російської нафти словацьким споживачам територією України. Фіцо звернувся до Зеленського із запитом про терміни та саму можливість відновлення поставок, наголосивши, що Словаччина має на цей імпорт законне право. Свою позицію він обґрунтував чинними контрактами та офіційним рішенням Євросоюзу, яке дозволяє використовувати нафту з РФ до кінця 2027 року. При цьому словацький прем’єр прямо повідомив українського лідера, що блокування транзиту завдає його країні економічних збитків та створює логістичні проблеми.

Під час розмови виникли розбіжності щодо технічного стану інфраструктури: Фіцо зазначив, що за даними словацької розвідки нафтопровід не має пошкоджень і ніщо не заважає його роботі, проте Володимир Зеленський із цим твердженням не погодився. Роберт Фіцо також розповів про спільну з угорським колегою Віктором Орбаном ініціативу створити міжнародну інспекційну групу з експертів Єврокомісії та країн ЄС. Ця група мала б безпосередньо на місці перевірити стан труби та її здатність транспортувати паливо. Однак Зеленський відхилив таку пропозицію, посилаючись на заборону з боку українських спецслужб. Фіцо при цьому нагадав, що до аналогічних перевірок раніше не допустили навіть послів Словаччини та Євросоюзу в Києві.

З боку президента України пролунала пропозиція провести широку зустріч для обговорення всіх аспектів двосторонньої співпраці. Роберт Фіцо погодився на такий крок і доручив своєму уряду знайти відповідну дату, проте без ентузіазму поставився до ідеї їхати саме в Україну. Він зазначив, що волів би зустрітися із Зеленським на території однієї з країн Євросоюзу, які той часто відвідує. За підсумками цієї розмови у словацького прем’єра склалося стійке враження, що українська сторона взагалі не зацікавлена у відновленні транзиту нафти своєю територією.