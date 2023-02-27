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Ілія Куса експерт Українського інституту майбутнього

Навіщо міністр закордонних справ Саудівської Аравії приїхав до України

glavcom.ua
Україну вперше за понад 30 років відвідав топ-урядовець з Саудівської Аравії
фото з відкритих джерел

Три причини візиту саудівської делегації

На мій погляд, сенс візиту саудівської делегації до України полягає в наступному:

Перше – саудівці хочуть пограти у посередників та миротворців, і за цей статус конкурують із Туреччиною та ОАЕ. Посередництво не лише дозволяє виправдовувати свою рівновіддалену позицію щодо РФ та України, а й у разі успіху додає політичних балів та дипломатичного престижу.

Друге – зростання тиску США на близькосхідні держави через їхній нейтралітет турбує Ер-Ріяд. Щоб хоч якось превентивно відбитися від можливої критики Вашингтона у тому, що вони зберігають зв'язки з РФ, саудівці вирішили натиснути на гуманітарну тему, демонструючи підтримку України у цій сфері. Принаймні, саме в такому контексті Саудівська Аравія виділила Україні $400 млн гумдопомоги влітку минулого року після критики з боку адміністрації Байдена.

Третє – іранський чинник. Саудівці турбуються через те, що Іран зближується з Росією та вдосконалює своє озброєння, випробовуючи його на українських фронтах. При цьому паралельно Ер-Ріяд намагається відновити діалог з Тегераном через Ірак. Я думаю, що демонстративний візит до України має надіслати сигнал іранцям про те, що саудівці також реагуватимуть на його надто тісну співпрацю з РФ у сфері ВПК.

Чи змінить цей візит позицію Саудії щодо війни в Україні? Я вважаю, що ні. Для цього поки що немає серйозних підстав та інтересів, заради яких Ер-Ріяд готовий відмовитися від рівновіддаленості та пожертвувати своїм міжнародним статусом-кво з Вашингтоном та Москвою, який вони вибудовували після 2016 року.

Тому на цьому етапі йдеться в першу чергу про обмін сигналами. Меседжі йдуть до Ірану та США.

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: міністр Саудівська Аравія озброєння нейтралітет

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Ілія Куса

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