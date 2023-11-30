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Зеленський провів переговори із Шольцем і повідомив деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський провів переговори із Шольцем і повідомив деталі
Зеленський наголосив на важливості забезпечення єдності всередині Європейського Союзу щодо схвалення переговорів про приєднання України
Фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Володимир Зеленський: «Вдячний за потужний «зимовий» оборонний пакет від Німеччини, включно з чотирма системами IRIS-T, і за багаторічну програму фінансової допомоги»

Сьогодні, 30 листопада, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Обговорили подальшу оборонну співпрацю. Вдячний за потужний «зимовий» оборонний пакет від Німеччини, включно з чотирма системами IRIS-T, і за багаторічну програму фінансової допомоги. Це найкращі сигнали неослабної підтримки Німеччини. Дуже ціную те, що всі наші домовленості виконуються», – йдеться в повідомленні.

Також глава держави і канцлер обговорили ситуацію на полі бою. «Розповів про ранкове відвідання Куп’янська, а також Херсона, Миколаєва та Одеси напередодні. Також розказав про ситуацію в Чорному морі, функціонування «зернового коридору» та про зусилля, необхідні для подальшого захисту цивільного судноплавства.

Подякував за участь Німеччини в імплементації Формули миру, зокрема за участь радника у зустрічі на Мальті та готовність узяти участь у наступній зустрічі», – додав президент.

Зеленський наголосив на важливості забезпечення єдності всередині Європейського Союзу щодо схвалення переговорів про приєднання України та виділення 50 млдр євро допомоги на наступні роки.

Нагадаємо, раніше Олаф Шольц заявив, що фінансова та військова підтримка України з боку країн ЄС має екзистенційне значення для всього європейського континенту. Він  наголосив на важливості підтримки України у війні проти Росії і потребі допомагати Києву заради безпеки усієї Європи.

Теги: Володимир Зеленський Олаф Шольц переговори

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