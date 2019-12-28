Зеленський прибув з робочою поїздкою на Франківщину



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Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Івано-Франківській області Фото president.gov.ua

Президент заслухає звіт голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації

Президент Володимир Зеленський у суботу перебуває з робочою поїздкою в Івано-Франківській області, де заслухає звіт голови обласної державної адміністрації про сто днів роботи.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Івано-Франківщину. Глава держави заслухає звіт голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля про соціально-економічний розвиток регіону за сто днів його роботи», – йдеться в повідомленні.

Крім того, планується, що у селі Довге-Калуське глава держави ознайомиться з перебігом виконання доручення щодо відновлення мостового переходу через річку Чечва, зруйнованого повінню.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав Виборчий кодекс, прийнятий з урахуванням пропозицій президента.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів погодив кандидатуру Максима Козицького на посаду голови Львівської обласної державної адміністрації. Кандидатура Максима Козицького розглядалася президентом ще влітку.