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    Політика

    Зеленський прибув з робочою поїздкою на Франківщину

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    <p>Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Івано-Франківській області</p> - Зеленський прибув з робочою поїздкою на Франківщину

    Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Івано-Франківській області

    Фото president.gov.ua

    Президент заслухає звіт голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації

    Президент Володимир Зеленський у суботу перебуває з робочою поїздкою в Івано-Франківській області, де заслухає звіт голови обласної державної адміністрації про сто днів роботи.

    Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    «Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Івано-Франківщину. Глава держави заслухає звіт голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля про соціально-економічний розвиток регіону за сто днів його роботи», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, планується, що у селі Довге-Калуське глава держави ознайомиться з перебігом виконання доручення щодо відновлення мостового переходу через річку Чечва, зруйнованого повінню.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав Виборчий кодекс, прийнятий з урахуванням пропозицій президента.

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    Як повідомлялося, Кабінет міністрів погодив кандидатуру Максима Козицького на посаду голови Львівської обласної державної адміністрації. Кандидатура Максима Козицького розглядалася президентом ще влітку.

    Івано-Франківщина Володимир Зеленський президент
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