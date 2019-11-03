Зеленський привітав артилеристів з професійним святом і попросив їх «тримати порох сухим»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Він побажав воїнам і їх родинам міцного здоров’я, благополуччя та незламної віри у нашу перемогу

Президент Володимир Зеленський, вітаючи воїнів і ветеранів ракетних військ та артилерії з професійним святом, попросив їх тримати «порох сухим» і бути одними із гарантів тиші по усій лінії зіткнення.

Про це йдеться у привітанні глави держави, розміщеному на його сайті.

«Вимагаю від вас і сьогодні, в умовах розведення військ, тримати «порох сухим» та бути одними із гарантів тиші, миру і безпеки по усій лінії зіткнення», – підкреслив Зеленський.

Він побажав воїнам і їх родинам міцного здоров’я, благополуччя та незламної віри у нашу перемогу.

День ракетних військ і артилерії відзначається згідно з указом Президента від 31 жовтня 1997 року. Ракетні війська та артилерія – рід Сухопутних військ ЗСУ, що складаються зі з’єднань оперативно-тактичних і тактичних ракет, з’єднань і частин гаубичної, гарматної, реактивної і протитанкової артилерії, артилерійської розвідки, мінометних підрозділів і підрозділів протитанкових керованих ракет. Він призначений для ураження рухомої сили, танків, артилерії, протитанкових засобів противника, авіації, об’єктів протиповітряної оборони та інших важливих об’єктів при веденні бою. Ракетні війська та артилерія є основною вогневою силою в військових операціях, які проводяться Сухопутними військами, і виконують до 65-70% загального обсягу завдання з вогневого враження противника.

Нагадаємо, народний депутат України та лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук вважає, що президент Володимир Зеленський повинен як гарант реалізувати свій план по поверненню миру на Донбасі, а не питати в людей, що йому робити.