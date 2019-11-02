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    Події в Україні

    Цієї доби окупанти шість разів порушували режим «тиші» – стріляли із важкої зброї

    • Розсилка
    Цієї доби окупанти шість разів порушували режим «тиші» – стріляли із важкої зброї

    Втрат внаслідок обстрілів серед бійців ЗСУ не зафіксовано

    Впродовж цієї доби російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню.

    Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

    «Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з мінометів калібру 120 мм, а також РПГ, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» окупанти здійснили чотири обстріли позицій Об’єднаних сил: поблизу Новогригорівки – з мінометів калібру 120 мм; неподалік Талаківки та Водяного – зі станкових автоматичних гранатометів; біля Авдіївки – з РПГ, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    «У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли наших позицій: біля Новозванівки – з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів; неподалік Новолуганського – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї та автоматичних гранатометів», – додали у пресслужбі ООС.

    Упродовж доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

    Нагадаємо, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

    окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ
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