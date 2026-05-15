Командувач Centcom вперше свідчив перед Конгресом після початку війни з Іраном

Сенатори поставили під сумнів заяви Пентагону щодо жертв серед цивільних в Ірані

Голова Центрального командування США, адмірал Бред Купер уперше після початку війни з Іраном виступив зі свідченнями перед Конгресом США. Під час слухань у Сенаті він заявив, що американські військові «виконали всі військові завдання» у межах кампанії проти Ірану, передає «Главком».

Водночас, як пише The New York Times, війна змусила Пентагон терміново перекидати бомби, ракети та інше військове обладнання з командувань у Європі та Азії на Близький Схід.

Під час слухань адмірал Купер «спробував розвіяти побоювання щодо того, що війна в Ірані виснажила значну частину світових запасів» боєприпасів американської армії.

«У нас є всі боєприпаси, необхідні як для захисту наших сил, так і для проведення широкого спектру непередбачених дій», – сказав він.

Окрему увагу сенатори приділили темі жертв серед цивільного населення в Ірані. Купер заявив, що йому відомо лише про один інцидент – удар по школі, внаслідок якого, за даними іранської сторони, загинули 175 людей.

«Наш персонал понад 100 разів попереджав іранський народ про загрозу використання їх як живого щита», – заявив адмірал.

Втім, сенатори зустріли ці твердження зі скептицизмом, а правозахисники розкритикували заяви Пентагону щодо масштабів жертв серед цивільних.

До слова, у Пентагоні обговорюють можливість перейменування американської військової операції проти Ірану у разі остаточного зриву режиму припинення вогню. Новою назвою місії може стати Sledgehammer («Кувалда»).