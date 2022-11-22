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Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача: розглянули три ключові питання

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача: розглянули три ключові питання
фото з відкритих джерел
Зеленський: «Зима не буде легкою прогулянкою, але ми неодмінно вистоїмо, і перемога буде за нами»

Наразі головне питання перед українською владою – це забезпечення війська технікою та зброєю

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Про ситуацію на фронті доповіли Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ стратегічних напрямків.

Зеленський повідомив, що розглянули три ключові питання. Перше – забезпечення нашого війська технікою та зброєю. Друге – захист об’єктів енергетичної інфраструктури. Третє – забезпечення якісної роботи об’єктів інфраструктури впродовж зими.

«Зима не буде легкою прогулянкою, але ми неодмінно вистоїмо, і перемога буде за нами», – сказав Зеленський. 

Під час засідання було обговорено питання захисту об’єктів енергетичної інфраструктури від ворожих обстрілів. Заслухано інформацію щодо забезпечення роботи об’єктів інфраструктури у зимовий період.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Очільник держави у вечірньому зверненні закликав бізнес та простих українців і надалі економити електроенергію. За його словами, енергетики, комунальники, рятувальники і всі, хто залучений, працюють по максимуму, але системна шкода енергетиці від ударів РФ настільки значна, що всім людям та бізнесу слід бути дуже ощадливими та розносити споживання по годинах доби.

Нагадаємо, 16 листопада Зеленський також скликав Ставку. Було обговорено посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури та підвищення ефективності роботи протиповітряної оборони України.

Теги: президент перемога

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