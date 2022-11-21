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Має бути ощадливий підхід. Зеленський звернувся до українців з важливим проханням

Альона Боженко
glavcom.ua
Має бути ощадливий підхід. Зеленський звернувся до українців з важливим проханням
Президент звернувся до українців через проблеми з електрикою
фото: Офіс президента

Очільник держави закликав українців ще більше економити електроенергію

Президент Володимир Зеленський закликав бізнес та простих українців і надалі економити електроенергію, бо 21 листопада енергетикам знову довелося позапланово відключати струм у низці регіонів України. Про це він повідомив під час відеозвернення.

«Сьогодні довелося застосувати не лише стабілізаційні відключення електрики, а й позапланові. Це викликано більшим рівнем споживання, ніж країна може забезпечити нині. Тому хочу звернутися до всіх представників обласної влади та місцевих громад: будь ласка, не припиняйте комунікацію щодо раціонального споживання електрики», – зазначив Зеленський.

За його словами, енергетики, комунальники, рятувальники і всі, хто залучений, працюють по максимуму, але системна шкода енергетиці від ударів РФ настільки значна, що всім людям та бізнесу слід бути дуже ощадливими та розносити споживання по годинах доби.

«На сьогоднішній день найскладніша ситуація у Києві та області, а також у Вінницькій, Сумській, Тернопільській, Черкаській, Одеській областях, а також у деяких інших містах та районах. Звичайно економний режим має бути і в публічних місцях», – додав президент України.

Нагадаємо, 22 листопада, у всіх регіонах України знову будуть застосовані планові відключення електроенергії.

Зауважимо, енергетики прогнозують, що скоріш за все жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня. 

Також раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що в Україні повного блекауту поки що не буде, хоча відключення електроенергії ще продовжуватимуться.

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