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Зеленський провів засідання Ставки: головні питання

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський провів засідання Ставки: головні питання
Глава держави заслухав інформацію про перебіг відновлення енергетичної системи України
Офіс президента

Під час засідання було розглянуто кроки щодо зменшення бойових можливостей військ противника

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 7 грудня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на передовій та забезпечення підрозділів сил оборони озброєнням та боєприпасами», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час засідання було розглянуто наступні кроки щодо зменшення бойових можливостей військ противника.

Крім того, учасники Ставки заслухали інформацію про перебіг відновлення енергетичної системи України.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків. 

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, триває 287-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на ведені наступальних дій. На інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обладнує оборонні рубежі та позиції, веде розвідку.

Теги: Україна окупанти росія війна Володимир Зеленський

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