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Зеленський відзначив Мустафу Джемілєва званням Героя України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський відзначив Мустафу Джемілєва званням Героя України
Володимир Зеленський зустрівся з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим
фото з відкритих джерел

Сьогодні Мустафі Джемілєву виповнилося 80 років

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України лідеру кримськотатарського народу, народному депутату Мустафі Джемілєву та привітав його з 80-річчям. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Сьогодні Мустафі Джемілєву виповнилося 80 років. Привітав його, подякував за захист свободи України й кримськотатарського народу та відзначив званням Героя України. Сильна, достойна, смілива людина. Життя, присвячене захисту волі народів. Побажав того, чого бажаємо ми всі: перемоги України та свободи для всіх частин нашої держави. І робимо все, щоб наблизити звільнення Криму», – йдеться в повідомленні.

Крім того, про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Щойно вийшли від президента України, який вручив Мустафа Агʼа орден держави на знак присвоєнням йому звання Герой України, найвищої відзнаки Української держави», – написав він.

Мустафа Джемілєв – політичний і громадський діяч кримськотатарського походження, є головою Меджлісу кримських татар із 1991 по 2013 роки та колишнім радянським дисидентом. Через його протести та супротив депортації та заборону поверненню кримським татарам на свою батьківщину, Джемілєва неодноразово ув’язнювали в СРСР та піддавали тортурам.

Раніше повідомлялося, що Джемілєв отримав від влади Туреччини гарантії для кримських татар.

Теги: Володимир Зеленський Крим кримські татари

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