Зеленський відзначив Мустафу Джемілєва званням Героя України

Сьогодні Мустафі Джемілєву виповнилося 80 років

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України лідеру кримськотатарського народу, народному депутату Мустафі Джемілєву та привітав його з 80-річчям. Про це глава держави повідомив у Telegram.

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«Сьогодні Мустафі Джемілєву виповнилося 80 років. Привітав його, подякував за захист свободи України й кримськотатарського народу та відзначив званням Героя України. Сильна, достойна, смілива людина. Життя, присвячене захисту волі народів. Побажав того, чого бажаємо ми всі: перемоги України та свободи для всіх частин нашої держави. І робимо все, щоб наблизити звільнення Криму», – йдеться в повідомленні.

Крім того, про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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«Щойно вийшли від президента України, який вручив Мустафа Агʼа орден держави на знак присвоєнням йому звання Герой України, найвищої відзнаки Української держави», – написав він.

Мустафа Джемілєв – політичний і громадський діяч кримськотатарського походження, є головою Меджлісу кримських татар із 1991 по 2013 роки та колишнім радянським дисидентом. Через його протести та супротив депортації та заборону поверненню кримським татарам на свою батьківщину, Джемілєва неодноразово ув’язнювали в СРСР та піддавали тортурам.

Раніше повідомлялося, що Джемілєв отримав від влади Туреччини гарантії для кримських татар.