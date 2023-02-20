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Зеленський розповів, які місця відвідав із Байденом у Києві (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський розповів, які місця відвідав із Байденом у Києві (відео)
Лідери України та США вшанували пам’ять загиблих українських захисників
Офіс президента

Очільник України: «Внесок Байдена у зміцнення позицій свободи у світі – це те, що завжди буде в історії»

Президент США Джо Байден разом із українським колегою відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир, а також оклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну. Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

«Разом з Джозефом Байденом відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир. Поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну. Вшанували пам’ять українських героїв. І ще важливе: сьогодні на Алеї сміливості у Києві ми відкрили табличку, присвячену президенту США», – йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що внесок Байдена у зміцнення позицій свободи у світі – це те, що завжди буде в історії.

«Перший дзвінок вночі 24 лютого минулого року, наші переговори, постійна незмінна потужна увага нашій боротьбі і захисту української демократії, а також особистий внесок пана Президента Байдена у зміцнення позицій свободи у світі – це те, що завжди буде в історії», – додав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден сьогодні, 20 лютого, був з неоголошеним візитом у Києві

Після цього, він вирушив до Польщі з дводенним візитом: його подорож у Європу присвячена річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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Теги: Джозеф Байден Володимир Зеленський США Україна війна

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