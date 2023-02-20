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Білий дім провів перемовини з РФ перед візитом Байдена до України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Білий дім провів перемовини з РФ перед візитом Байдена до України
Американська сторона зв’язалася з Росією напередодні візиту Байдена в Київ
фото з відкритих джерел

Борт Байдена охороняли американські літаки з Польщі

Сполучені Штати Америки контактували з російською владою перед поїздкою Джо Байдена в Україну. Сторони провели перемовини, аби «уникнути прямого конфлікту між ядерними державами». Про це повідомляє Associated Press.

Як зазначається у повідомленні, хоч Білий дім в цьому питанні не вдавався до подробиць, але повідомив, що американська сторона незадовго до поїздки Джо Байдена зв'язалася з росіянами для «забезпечення деконфліктності, щоб уникнути будь-яких прорахунків, які можуть призвести до прямого конфлікту між двома ядерними державами».

Втім, як пише видання, борт Байдена при цьому все ж охороняли американські літаки з Польщі. «Американські літаки-розвідники, у тому числі оснащений бортовим радаром E-3 Sentry та літак з електронним управлінням RC-135W Rivet Joint, спостерігали за Києвом із повітряного простору Польщі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент США Джо Байден сьогодні, 20 лютого, прибув з неоголошеним візитом до Києва. Він вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та вшанував пам'ять Герої Небесної сотні на Михайлівській площі. 

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Теги: літак президент війна США росія

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