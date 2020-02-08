Зеленський та держсекретар Ватикану обговорили гуманітарну ситуацію на Донбасі



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Переговори в Державному секретаріаті Святого престолу були присвячені гуманітарній ситуації та пошукам миру

Після аудієнції у Папи Римського президент України Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном. На переговорах йшлося про гуманітарну ситуацію в зоні конфлікту та пошуки миру.

Про це повідомляє пресцентр Ватикану.

«Сьогодні, в суботу, 8 лютого 2020 р., Святіший Отець Франциск прийняв на аудієнції його високоповажність пана Володимира Зеленського, Президента України. Опісля Президент Зеленський зустрівся з Його еміненцією кардиналом П’єтро Пароліном, державним секретарем, якого супроводжував Його високопреосвященство архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, секретар, відповідальний за стосунки з державами», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що переговори в Державному секретаріаті Святого престолу були присвячені, в основному, гуманітарній ситуації та пошукам миру «в контексті конфлікту, який від 2014 року дотепер гнітить Україну».

Було висловлено спільне побажання, аби всі залучені сторони виявили якнайбільшу чутливість до потреб населення, що є першою жертвою насильства, а також наполегливість і послідовність в діалозі.

Президент Зеленський та кардинал Паролін також розглянули питання стосовно подальшої двосторонньої співпраці та внеску Католицької Церкви різних обрядів у розвиток українського суспільства.

Як повідомлялося, президент України перебуває з офіційним візитом у Ватикані, де зустрівся з Папою Франциском.