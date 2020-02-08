  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Зеленський та держсекретар Ватикану обговорили гуманітарну ситуацію на Донбасі

    • Розсилка
    Зеленський та держсекретар Ватикану обговорили гуманітарну ситуацію на Донбасі

    Переговори в Державному секретаріаті Святого престолу були присвячені гуманітарній ситуації та пошукам миру

    Після аудієнції у Папи Римського президент України Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном. На переговорах йшлося про гуманітарну ситуацію в зоні конфлікту та пошуки миру.

    Про це повідомляє пресцентр Ватикану.

    «Сьогодні, в суботу, 8 лютого 2020 р., Святіший Отець Франциск прийняв на аудієнції його високоповажність пана Володимира Зеленського, Президента України. Опісля Президент Зеленський зустрівся з Його еміненцією кардиналом П’єтро Пароліном, державним секретарем, якого супроводжував Його високопреосвященство архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, секретар, відповідальний за стосунки з державами», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що переговори в Державному секретаріаті Святого престолу були присвячені, в основному, гуманітарній ситуації та пошукам миру «в контексті конфлікту, який від 2014 року дотепер гнітить Україну».

    Було висловлено спільне побажання, аби всі залучені сторони виявили якнайбільшу чутливість до потреб населення, що є першою жертвою насильства, а також наполегливість і послідовність в діалозі.

    Президент Зеленський та кардинал Паролін також розглянули питання стосовно подальшої двосторонньої співпраці та внеску Католицької Церкви різних обрядів у розвиток українського суспільства.

    Як повідомлялося, президент України перебуває з офіційним візитом у Ватикані, де зустрівся з Папою Франциском.

    Ватикан Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ