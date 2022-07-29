Зеленський та посли країн G7 прибули до Одеського порту (фото)

До Одеси прибули посли країн G7, представники ООН, Туреччини та ЄС

Україна очікує сигналів щодо початку транспортування зерна

Президент України Володимир Зеленський та посли країн «Великої сімки» прибули до Одеського морського порту, звідки має відновитись експорт українського зерна. Про це повідомив глава держави в Telegram.

«Ми готові до експорту українського зерна. Чекаємо сигналів від наших партнерів щодо початку транспортування», – йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що для України важливо залишатися гарантом світової харчової безпеки.

«Поки хтось, блокуючи Чорне море, забирає життя в інших держав, ми даємо їм змогу вижити», – додав глава держави.

До Одеси тприбули посол США в Україні Бріджит Брінк та посли інших країн G7, а також представники ООН, Туреччини та ЄС.

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Раніше повідомлялося, що перше судно з українським зерном, ймовірно, попрямує в Сомалі.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що відкриття «зернового коридору» через Чорне море не несе військових загроз для України.