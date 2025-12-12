Головна Країна Політика
Мирний план передбачає вступ України до ЄС у наступному році – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Мирний план передбачає вступ України до ЄС у наступному році – FT
Володимир Зеленський повідомляв, що Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам ЄС
фото: Офіс президента

Вступ України до 1 січня 2027 року передбачено проєктом мирної угоди

У разі укладення мирної угоди Україна може вступити в Європейський Союз до 1 січня 2027 року. Пункт угоди обговорюється на переговорах за участі США та європейських країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Зазначається, що вступ України до 1 січня 2027 року передбачено проєктом мирної пропозиції, яку обговорюють офіційні особи США, України та Євросоюзу. За словами співрозмовників журналістів, такі швидкі терміни фактично змінить весь підхід ЄС до прийняття нових членів.

Газета пише, Україна все ще офіційно не завершила навіть одного з 36 етапів вступу до ЄС. При цьому блок приймає нових членів виключно за підсумками проходження ними цих етапів. Вищевказаний пункт мирної угоди змусить Брюссель переглядати систему повністю. Чиновники, які підтримують вступ України, зазначили, що включення цього пункту до мирної угоди зробить членство Києва доконаним фактом, оскільки Брюссель ризикуватиме зірвати підписання миру, виступаючи проти швидких термінів.

Водночас президент США Дональд Трамп зможе змусити угорського прем'єра Віктора Орбана скасувати вето та не заважати прийняттю України до блоку. Президент України Володимир Зеленський під час розмов з журналістами зазначив, що Україна сформувала підхід до низки пунктів мирної угоди з урахуванням факту, що Україна стане членом ЄС.

Як відомо, комісарка Європейського Союзу з питань розширення Марта Кос приїхала до України для обговорення прогресу країни на шляху до вступу в ЄС.

Нагадаємо, 13 грудня у Парижі відбудеться важлива зустріч, на якій представники України та Європейського Союзу обговорять суперечливі пункти мирного плану президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни.

До слова, Україна активно працює над отриманням дієвих гарантій безпеки для забезпечення сталого завершення війни, причому ключова увага приділяється двосторонній угоді зі Сполученими Штатами Америки.

