Зеленський заявив про критичну роль американської допомоги

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Зеленський заявив, що без підтримки США Україна не зможе здолати Росію у війні
фото: Офіс президента

Зеленський повідомив, що українська армія активно використовує американську зброю

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без підтримки США Україна не зможе здолати Росію у війні. В інтерв’ю для Fox News він наголосив на вирішальному значенні американської військової допомоги, зокрема в сфері протиповітряної оборони, пише «Главком».

«Без американської підтримки ми не зможемо захистити небо і не зможемо перемогти. ППО, боєприпаси, артилерія – це критично важливо», – сказав Зеленський.

За словами президента, російські війська запускають сотні безпілотників і ракет, і для протидії цьому ППО України потребує ще більше ресурсів:

«Американська підтримка ракетами для протиповітряної оборони справді корисна та потужна. У будь-якому разі, Росія використовує сотні. Ви бачите сотні й тисячі безпілотників і ракет, тому це складно, знаєте, недостатньо протиповітряної оборони».

Зеленський також повідомив, що українська армія активно використовує американську зброю: «Ми використовуємо деяку зброю, яку купуємо в Америці, деякі снаряди, артилерію тощо у американців. Без цього ми не можемо перемогти».

Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели переговори у США

Як відомо, Дональд Трамп заявив про готовність відвідати Україну та виступити перед Верховною Радою, якщо такий крок сприятиме зупиненню війни. За словами президента США, він не вважає цей візит обов'язковим, проте готовий на нього заради порятунку тисяч життів щомісяця.

До слова, Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів. Про це заявив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом. За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.

Зокрема, президент розповів, якими будуть наступні кроки перемовин щодо досягнення миру. Також Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп під час зустрічі 28 грудня підтвердив сильні гарантії безпеки для України.

Теги: США Володимир Зеленський боєприпаси військова допомога

