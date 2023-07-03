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Україна отримає $6,1 млн на відновлення шкіл

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна отримає $6,1 млн на відновлення шкіл
Гроші призначаються для відновлення шкіл у Чернігівській, Одеській і Полтавській областях, які постраждали від бойових дій
фото з відкритих джерел

Гроші від Швейцарії спрямують на ремонт і реконструкцію близько 30 шкіл в Україні

Швейцарія надасть 5,5 млн швейцарських франків ($6,1 млн) на ремонт і реконструкцію близько 30 шкіл в Україні, де навчаються орієнтовно 15 тис. Дітей. Про це йдеться в повідомленні пресслужби федеральної ради Швейцарії.

Згідно з повідомленням, гроші призначаються для відновлення близько 30 шкіл у Чернігівській, Одеській і Полтавській областях, які постраждали від бойових дій.

«У планах – облаштування захищених багатофункціональних кімнат, у яких навчання може відбуватися без перерв навіть під час авіанальоту», – повідомили в пресслужбі органу виконавчої влади.

У Швейцарії підкреслили, що очне навчання відповідає базовим потребам учнів, зокрема «сприяє інтеграції переміщених дітей та їхніх родин у громади, що їх приймають».

«Завдяки додатковому внеску Швейцарії проєкт DECIDE також повинен мати можливість надавати технічну та педагогічну підтримку для онлайн-освіти для дітей, які були переміщені або живуть у регіонах з великою конкуренцією, де навчання офлайн неможливе. Внесок Швейцарії дає можливість приблизно 15 тис. школярів продовжувати свою освіту в гідний і безпечний спосіб», – наголосили у федеральній раді.

Нагадаємо, федеральна рада Швейцарії відхилила запит оборонної фірми Ruag щодо експорту 96 танків Leopard 1 A5, які призначалися для України. Причина – «не відповідає чинному законодавству».

До слова, Іспанія надасть Україні нову допомогу для оснащення шкіл укриттями, підтримки жертв сексуального насильства та забезпечення мобільних клінік для новонароджених.

Теги: гроші школа ремонт гуманітарна допомога реконструкція

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