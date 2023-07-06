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Зеленський створив 10 військових адміністрацій на Запоріжжі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський створив 10 військових адміністрацій на Запоріжжі
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Більшість з населених пунктів в указі розташовані на території, тимчасово окупованій російськими загарбниками

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення нових військових адміністрацій у Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ, опублікований на сайті Офісу президента.

Згідно з указом президента було утворено:

  • Великобілозерську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
  • Веселівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
  • Гуляйпільську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
  • Костянтинівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
  • Малинівську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
  • Мирненську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
  • Новоуспенівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
  • Олександрівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
  • Федорівську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
  • Якимівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області.

«Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій», – йдеться в повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський створив дві нові військові адміністрації у Херсонській області, повідомляє Офіс президента. 

Також у Красноградському районі Харківській області буде створена нова військова адміністрація

Президент України створив військову адміністрацію і в Сіверськодонецьку на Луганщині. 

До слова, українські захисники фактично загнали російських окупантів у пастку на Бахмутському напрямку. Ситуація там вкрай активна, триває двобій за ініціативу. 

 

Теги: військові Володимир Зеленський президент Офіс президента Запорізька область

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