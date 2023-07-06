Зеленський створив 10 військових адміністрацій на Запоріжжі
Більшість з населених пунктів в указі розташовані на території, тимчасово окупованій російськими загарбниками
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення нових військових адміністрацій у Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ, опублікований на сайті Офісу президента.
Згідно з указом президента було утворено:
- Великобілозерську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
- Веселівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
- Гуляйпільську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
- Костянтинівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
- Малинівську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
- Мирненську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
- Новоуспенівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
- Олександрівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
- Федорівську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
- Якимівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області.
«Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій», – йдеться в повідомленні.
Раніше президент України Володимир Зеленський створив дві нові військові адміністрації у Херсонській області, повідомляє Офіс президента.
Також у Красноградському районі Харківській області буде створена нова військова адміністрація.
Президент України створив військову адміністрацію і в Сіверськодонецьку на Луганщині.
До слова, українські захисники фактично загнали російських окупантів у пастку на Бахмутському напрямку. Ситуація там вкрай активна, триває двобій за ініціативу.
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