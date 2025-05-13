Подоляк: На перемовинах у Туреччині Зеленський зустрічатиметься лише з Путіним

Подоляк зазначив, що зустрічі на нижчих рівнях не мали б сенсу

«Ухвалити рішення про продовження війни або зупинення війни може лише Путін», – Подоляк

Президент України Володимир Зеленський у разі прямих переговорів у Туреччині зустрічатиметься лише з диктатором РФ Володимиром Путіним, а не з іншими посадовцями. Як передає «Главком», про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в етері російського проєкту Breakfast Show.

Журналіст запитав, чи міг би Зеленський зустрітися з іншими представниками РФ, якщо сам Путін не приїде в Туреччину 15 травня. «Ні, звичайно, це ж не формат», – відповів Подоляк.

Радник керівника Офісу президента зауважив, що люди з формальним статусом міністрів навряд уповноважені ухвалювати ті чи інші рішення. «Тобто ухвалити рішення про продовження війни або зупинення війни може лише Путін», – додав Подоляк. Він також зазначив, що зустрічі на нижчих рівнях не мали б сенсу.

Нагадаємо, 15 травня може відбутися історична подія – переговори очільника України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Президент Реджеп Тайїп Ердоган запропонував Туреччину як майданчик для проведення зустрічі та заявив про «вікно можливостей» для досягнення миру між Україною та РФ. «Главком» розповідає все, що відомо про можливу зустріч і реакцію світу.

До слова, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що російські чиновники публічно демонструють небажання Кремля погоджуватися на прямі переговори з Україною, попри запрошення президента Володимира Зеленського зустрітися 15 травня у Стамбулі.

Також спецпредставник Трамп Стів Віткофф дам інтервʼю, у якому знову заявив, що наразі в переговорах основні камені спотикання зводяться до п’яти регіонів. Також Трамп «виставив ультиматум» країнам про те, що їм потрібно «досягти прогресу» в прагненні миру, інакше США відійдуть від перемовин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Стіва Віткоффа для Breitbart News.

Стів Віткофф вважає, що американська сторона зробила багато для звуження кола питань на російсько-українських переговорах. Однак наразі в Україні є пʼять регіонів, які є предметом суперечок між сторонами.