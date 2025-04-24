Зеленський про перемовини у Лондоні: Росія розраховувала на скандал

Зеленський відзначив, що розмова у Лондоні «була непроста, але конструктивна» і закінчилася «бажанням працювати далі»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч американських, європейських та українських дипломатів у Лондоні, яка відбулася у середу, 23 квітня. Про це він заявив під час своєї пресконференції з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, передає «Главком».

На думку глави держави, Росія розраховувала на «великий скандал». Зеленський зауважив, що вчорашня розмова у Лондоні «була непроста, але конструктивна» і закінчилася «бажанням працювати далі».

«Я впевнений, Росія розраховувала на великий скандал вчора, і навіть деякі емоції лунали в медіапросторі, але це все емоції. Росії не подобається союз навколо України, тому що якби ми були самі, то стали би легшою ціллю», – вважає президент.

«Розмова в Лондоні була непроста, але конструктивна, а РФ розраховувала на великий скандал», - Зеленський прокоментував вчорашню зустріч української делегації представниками ЄС та США pic.twitter.com/3T8OMOYhud — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Зеленський також наголосив, що Україна найбільше прагне закінчити війну, а тому, зустріч з південноафриканським колегою Сирілом Рамафосою почалася саме з цього питання.

Нагадаємо, The Washington Post повідомляв, що українські та європейські чиновники, які зберуться в Лондоні, зіткнуться зі швидко розробленою пропозицією США про визнання незаконної анексії Криму Росією та замороження лінії фронту як частини мирної угоди.

Та вже 23 квітня, голови міністерств закордонних справ України, Великої Британії, США, Франції та Німеччини відклали переговори про припинення російсько-української війни. Замість цього дискусії відбудуться між високопосадовцями з п'яти країн.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що у середу, 23 квітня, у Лондоні пройшла зустріч із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць коаліції охочих.

«Це вже друга така зустріч – попередня пройшла у Парижі. І сьогодні ми продовжили глибокий діалог, спрямований на досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. Наголосили, що ми віддані мирним зусиллям Президента США Дональда Трампа», – заявив Єрмак.