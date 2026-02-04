Головна Країна Політика
Президент призначив тимчасового очільника Служби зовнішньої розвідки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент призначив тимчасового очільника Служби зовнішньої розвідки
Луговський входив до складу української делегації для переговорів з РФ у травні 2025 року
фото: Офіс президента

Олег Луговський обіймав посаду першого заступника очільника СЗР

Президент України Володимир Зеленський доручив тимчасово виконувати обов’язки голови Служби зовнішньої розвідки Олегу Луговському. Наразі він обіймає посаду першого заступника очільника розвідки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ глави держави №100/2026.

«Першому заступнику голови Служби зовнішньої розвідки України Луговському Олегу Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби зовнішньої розвідки України», – йдеться в указі.

Президент призначив тимчасового очільника Служби зовнішньої розвідки фото 1

Олег Васильович Луговський – український військовий діяч, генерал-майор. Він обіймав посаду заступника з травня 2024 року. У жовні посадовець став першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, 2 січня президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова та Олега Іващенка на нові посади. Зеленський звільнив Кирила Буданова із посади з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони та призначив його головою Офісу президента.

Також президент звільнив Іващенка з посади голови Служби зовнішньої розвідки, а призначив очільником ГУР.

Теги: розвідка Володимир Зеленський

