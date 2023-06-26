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Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Бердянському напрямку (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Бердянському напрямку (відео)
Володимир Зеленський із військовими ЗСУ
фото: Офіс президента

Глава держави сьогодні також був з робочою поїздкою на Бахмутському напрямку

Президент України Володимир Зеленський сьогодні також відвідав українських військових на Бердянському напрямку. Про це глава держави написав у Telegram.

«Передові позиції українських військ на Бердянському напрямку. Дуже важливо сьогодні бути тут... Дякую вам за те, що захищаєте Україну, боретеся за нашу незалежність і свободу – свободу для кожного і кожної з нас. Бережіть себе. Збережете своє життя – збережете Україну», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що під час робочої поїздки на Донеччину президент України Володимир Зеленський відвідав підрозділи ЗСУ оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», які відзначились у важких боях на Бахмутському напрямку.

Зокрема, Глава держави присвоїв звання Героя України та вручив орден «Золота Зірка» капітану Олегу Оливі, командиру аеромобільної роти 81-ї окремої бригади ДШВ, який за час проходження військової служби вмілими діями разом із підлеглим особовим складом знищив десятки одиниць ворожої техніки та понад сотню військових противника. Після поранень офіцер неодноразово відмовлявся від госпіталізації та залишався разом із побратимами на полі бою.

До слова, триває 488-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України дві крилаті ракети «Калібр» та сім ударних БпЛА типу Shahed-136/131 було знищено. Також, противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударні), усі дрони знищено.

Теги: ЗСУ війна Володимир Зеленський

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