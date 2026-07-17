Зеленський визначився, хто стане секретарем РНБО

Зеленський: «Кожне рішення РНБО України та Ставки Верховного Головнокомандувача має виконуватись в повному обсязі та у визначений час»

Ігор Клименко стане секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ про призначення вже готується, повідомив глава держави Володимир Зеленський, пише «Главком».

«Головне – максимально результативна координація між усіма складовими у секторі безпеки й оборони і щоденний контроль за виконанням рішень. Кожне рішення РНБО України та Ставки Верховного Головнокомандувача має виконуватись в повному обсязі та у визначений час. Уряд України, наші Сили оборони та безпеки України і вся система державних структур повинні працювати саме так, як необхідно для досягнення визначених державних цілей. Окремий пріоритет – це координація оборонних виробництв. Дякую за службу Україні!», – сказав Зеленський.

Ігор Клименко очолював міністерство внутрішніх справ з зими 2023 року. Він став міністром після загибелі Дениса Монастирського в авіакатастрофі.

16 липня 2026 року Рада призначила нового прем'єр-міністра Сергія Корецького та проголосувала за новий склад уряду, МВС очолив Іван Вигівський.

ЗМІ писали та сам Зеленський підтверджував, що Клименко розглядається як один з кандидатів на посаду міністра оборони замість Михайла Федорова. Але 16 липня – на тлі масштабних протестів в України проти відставки Федорова – Зеленський оголосив, що Міноборони очолить Євгеній Хмара.

Нагадаємо, в команді президента України Володимира Зеленського готуються масштабні кадрові ротації. Про це пише «Главком» з посиланням на радника керівника Офісу президента Дмитра Литвина, який прокоментував журналістам подальшу роль колишнього міністра оборони Михайла Федорова.