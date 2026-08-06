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Рада втратила 71 парламентаря за сім років: чому нардепи залишали парламент

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Рада втратила 71 парламентаря за сім років: чому нардепи залишали парламент
Ставнійчук наголосила, що у парламенті залишається серйозний виклик – це неможливість припинити повноваження проросійських депутатів
фото: Shotshop

Більшість з тих, хто написав заяву про складання мандату, переходив працювати на інші ключові державні посади

За останні сім років 71 народний депутат втратив повноваження. Про це свідчать результати аналізу громадської ініціативи «Голка», інформаційним партнером якої виступає «Главком».

У дослідженні зазначається, що найчастіше народні депутати достроково складали мандати за власним бажанням – таких випадків зафіксовано близько пів сотні. Ще 12 парламентарів померли або загинули, шестеро втратили мандати через припинення громадянства України, а троє – після набрання законної сили обвинувальними вироками суду.

Рада втратила 71 парламентаря за сім років: чому нардепи залишали парламент фото 1

За словами Оксани Ставнійчук, дослідницької журналістки та інженерки даних громадської ініціативи «Голка», більшість з тих, хто написав заяву про складання мандату, переходив працювати на інші ключові державні посади.

«Представники монобільшості найчастіше залишали Верховну Раду через призначення до Кабміну. Навіть на п’ятому році повномасштабної війни Володимир Зеленський, який по суті формує склад уряду, на жаль, не бачить доцільності у залученні опозиції та експертів до урядування. Так під час останнього скандального урядового перезавантаження у липні парламент залишили народні депутати «Слуга народу» Віталій Безгін та Денис Маслов, які очолили відповідно Мінрегіон та Мін’юст. Найдовше в уряді протримався колишній міністр оборони Михайло Федоров», – наголосила журналістка.

Ставнійчук додала, що у парламенті залишається серйозний виклик – це неможливість припинити повноваження проросійських депутатів: «За всі ці роки ми спромоглися вигнати з парламенту лише тих проросійських депутатів, які втратили громадянство. Мова тут про кума Путіна Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Ріната Кузьміна чи Андрія Козака. Але такі токсичні для нацбезпеки політики як Юрій Бойко (потрапив у рішення РНБО про персональні санкції – його позбавили державних нагород України та інших форм відзначення) або Нестор Шуфрич і далі залишаються у парламенті».

Нагадаємо, нещодавно Центральна виборча комісія зареєструвала Богдана Моркляника та Вікторію Рєзнікову народними депутатами України. Обидва були обрані за списком партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року.

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Теги: Нестор Шуфрич Андрій Деркач Віктор Медведчук Ілля Кива депутат Верховна Рада

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