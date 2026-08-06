Відсутність води в Марганці: Зеленський анонсував звільнення

Президент: Я розраховую, що в обласних і місцевих владах будуть не спати й значно швидше реагувати на потреби людей

Президент Володимир Зеленський заявив, що відповідальну особу за ситуацію з відсутністю водопостачання в Марганці Дніпропетровської області звільнять. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення українського лідера.

«Важливо також, що ухвалені прем’єр-міністром необхідні рішення по Марганцю та інших містах на Дніпровщині. Ганебна, абсолютно ганебна ситуація була через відсутність води там і дуже повільну реакцію на регіональному рівні, які відповідають за забезпечення водою. Відповідальну особу буде звільнено», – наголосив президент.

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Зеленський додав: «Я розраховую, що в обласних і місцевих владах будуть не спати й значно швидше реагувати на потреби людей. Час війни – це час роботи 24/7. Дякую тим, хто саме так працює заради українців!».

Нагадаємо, у Марганці та прилеглих громадах Дніпропетровської області вже кілька днів поспіль відсутнє забезпечення питною водою через аварію на магістральному водогоні. «Це наслідок аварії на магістральному водогоні, а також неповної і несвоєчасної реакції відповідальних посадових осіб. Жорсткі висновки будуть зроблені найближчим часом», – наголосив очільник уряду.

Сергій Корецький підкреслив, що очікує від голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі повної залученості та вирішення проблеми забезпечення мешканців водою вже сьогодні.