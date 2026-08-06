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Оборонна та економічна співпраця: про що Зеленський говорив із главою МЗС Азербайджану

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Оборонна та економічна співпраця: про що Зеленський говорив із главою МЗС Азербайджану
Джейхун Байрамов та Володимир Зеленський провели зустріч
фото: Офіс президента

Президент поінформував про російські удари по Україні, ситуацію в Чорному морі та блокування Росією зернових коридорів

Президент Володимир Зеленський прийняв міністра закордонних справ Азербайджану Джейхуна Байрамова. Це перший візит міністра до України за час великої війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував Азербайджану та особисто президенту Ільхаму Алієву за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, енергетичну та гуманітарну допомогу й конструктивний діалог.

Також президент поінформував про російські удари по Україні, ситуацію в Чорному морі та блокування Росією зернових коридорів, що загрожує продовольчій безпеці світу. Ішлося, зокрема, про українські відповіді на російські атаки та суспільні настрої у РФ.

Зеленський розповів про дипломатичні контакти на високому рівні, зокрема про зустрічі у Вашингтоні, та про те, які зараз є рухи в дипломатичному процесі загалом.

Джейхун Байрамов висловив солідарність з українським народом і розповів про враження від Ірпеня, де він відвідав школу, лікарню та реабілітаційний центр, якому допомагає Азербайджан. Міністр запевнив у подальшій гуманітарній підтримці й розвитку двосторонніх відносин.

До того ж ішлося про оборонне співробітництво, зокрема про Drone Deal, та економічну співпрацю в енергетиці, нафтогазовій галузі й сільському господарстві. Крім того, обговорили стан реалізації домовленостей президентів двох країн, яких вони досягли під час візиту Володимира Зеленського до Азербайджану.

Нагадаємо, 6 серпня міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов прибув до Києва з офіційним візитом. Під час переговорів із главою МЗС України Андрієм Сибігою сторони обговорили економічну співпрацю, енергетичну безпеку, підготовку до опалювального сезону та питання регіональної стабільності.

До слова, Джейхун Байрамов заявив, що Азербайджан готовий за потреби постачати природний газ до України та розширювати співпрацю з Києвом у сфері енергетичної безпеки.

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Теги: Азербайджан Володимир Зеленський

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