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Федоров розповів про перше, що зробив після звільнення з Міноборони

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Федоров розповів про перше, що зробив після звільнення з Міноборони
Федоров поспілкувався з Хмарою після свого звільнення
колаж «Главкома»

Ексміністр особисто ознайомив свого наступника з планом розвитку оборонної сфери та ключовими пріоритетами відомства

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що після звільнення насамперед передав виконувачу обов'язків очільника Міноборони Євгену Хмарі напрацьований план розвитку оборонного напряму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на подкаст Сергія Стерненка. 

За словами Федорова, він особисто зустрівся з Хмарою, щоб детально пояснити логіку документа та принципи його реалізації. «Це перше, що я зробив. Я показав йому особисто, щоб з емоцією, з душею все детально розказати, пояснив логіку, як ця логіка потім плану війни декомпозується на закупівлі, декомпозується на розробки», – сказав він.

Ексміністр зазначив, що документ містить покроковий план розвитку оборонної сфери з конкретними завданнями. Зокрема, він охоплює виробництво дешевих ракет, створення ланцюгів постачання, укладання контрактів, пошук фінансування та реалізацію сотень оборонних проєктів.

Федоров висловив сподівання, що напрацьовані його командою ініціативи продовжать реалізовуватися незалежно від зміни керівництва Міністерства оборони. Він наголосив, що незалежно від того, хто очолить відомство, Україна має якнайшвидше отримати повноцінного міністра оборони. При цьому, Федоров допускає, що може повернутися на цю посаду.

Нагадаємо, 20 липня уряд поклав тимчасове виконання обов’язків міністра оборони на Євгена Хмару. Як пояснив Федоров, тимчасовий очільник може брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів, але не має права голосувати під час ухвалення рішень.

Після відставки Федорова в Києві та інших містах України відбулися акції на його підтримку. 23 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував ексміністру посаду віцепрем'єр-міністра з питань військових інновацій. Водночас Федоров заявив, що готовий повернутися лише на чолі Міноборони, оскільки лише ця посада дасть змогу завершити розпочаті реформи.

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Теги: Михайло Федоров Міноборони Сергій Стерненко Євген Хмара Міноборони

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