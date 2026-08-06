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Українська балістика: президент заявив про результати випробувань

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Українська балістика: президент заявив про результати випробувань
Президент: Україна спроможна зробити свою ракету й пускову, партнери забезпечать необхідні компоненти та критичні елементи
фото: скриншот з відео

Зеленський: Україна працює і для того, щоб у нас були власні балістичні ракети

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із європейськими партнерами реалізує програму Freyja зі створення спільної антибалістичної системи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення українського лідера.

«Наша програма Freyja – спільної європейської антибалістичної системи – вже в активній роботі. Десять країн є, будуть ще приєднуватись наші партнери. Ті партнери, які можуть реально підтримати. Вже про це ми домовилися», – сказав глава держави.

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Зеленський подякував усім компаніям, які готові долучитися до роботи в межах Антибалістичної коаліції, зазначивши, що йдеться про провідні європейські підприємства. «Україна спроможна зробити свою ракету й пускову, партнери забезпечать необхідні компоненти та критичні елементи: радари, сенсори, інше, що потрібно. Всім в Європі дуже допоможе своя і дійсно масштабна антибалістична програма», – додав він.

«Сьогодні ми детально пройшли по тому, що ще потрібно – які кроки від нашої держави, що від наших партнерів, – щоб українські виробники зброї, українські розробники могли забезпечити реальний результат. Мінімум країн світу зробили такий антибалістичний проєкт для себе. Україна повинна приєднатись до цього кола держав», – наголосив український лідер.

Президент додав: «Всі умови для цього ми створюємо. Інші робили десятиліттями свої розробки. Україна повинна зробити максимально швидко, і вже щоб на рубежі 26-27-го років були конкретні результати. Україна працює і для того, щоб у нас були власні балістичні ракети. Випробування показали хороші перспективи. Треба зробити це реальною зброєю».

Нагадаємо, 6 серпня президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо підготовки української балістики та стану виконання завдань за антибалістичною програмою Freyja. «Розраховуємо, що на етапі 2026-2027 років Україна досягне потрібних результатів», – наголосив він.

Теги: Володимир Зеленський ракета

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