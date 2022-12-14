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Сьогодні Україна вшановує учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (фото)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Сьогодні Україна вшановує учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (фото)
Фото Генштабу ЗСУ

Одними з перших, хто рятував світ від наслідків аварії, були військові

14 грудня Україна і світ вшановують світлу пам'ять ліквідаторів та героїв ЧАЕС, пожежників, експлуатаційний персонал ЧАЕС, військовослужбовців, будівельників, учених, медиків, всіх громадян України, хто ціною свого життя і здоров’я жертовно зупинили ядерну стихію Чорнобиля та врятували Україну та світ від поширення радіаційної загрози – у цей день 1986 року завершилося будівництво захисного саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

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Фото Генштабу ЗСУ
Выйськові одними з перших рятували ЧАЕС і в 1986, і у 2022 році

Одними з перших, хто прийшов на порятунок під час аварії на ЧАЕС 26 квітня 1986 року, були військові – представники військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту, вертолітники, військові будівельники та пожежники, сапери та спеціалісти інженерних військ, військові водолази, медики, автомобілісти і метеорологи, науковці та фахівці озброєння, представники інших професій.

Військові прийшли на допомогу і 24 лютого 2022 року, коли кремлівський режим, підступно розпочавши загарбницьку війни проти України, знову створив загрозу повторення Чорнобильської трагедії та окупував станцію.

«Російські окупанти утримували в заручниках працівників ЧАЕС, нищили системи моніторингу та контролю станції, поставивши людство вдруге перед незворотними катастрофічними наслідками, здійснивши спробу акту ядерний тероризму. Завдяки героїчним та самовідданим діям Збройних Сил України 13 квітня 2022 була звільнена від російських окупантів-терористів», – повідомили у Генштабі ЗСУ.

У лавах Збройних Сил України досі проходять службу і працюють кількасот учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які більше двохсот днів і ночей брали участь у спорудженні об’єкту «Укриття».

«Ядерна стихія опалила долі мільйонів українців. Ми в неоплатному боргу перед героями-чорнобильцями, які захистили теперішні й прийдешні покоління від радіаційного лиха. Схиляємо голови в пошані перед кожним, чиє життя та здоров’я забрав невидимий ворог – смертоносне радіоактивне випромінювання», – йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що в найближчі тижні буде направлено місію з ядерної безпеки на три діючі атомні електростанції України, а також на Чорнобильську АЕС.

Крім того, ГУР Міноборони назвало країни, які постраждають у разі ядерного удару РФ.

Тим часом один із українських туроператорів запропонував окопи, які вирили російські загарбники у Рудому лісі під час окупації ЧАЕС 24 лютого, перетворити на меморіал.

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