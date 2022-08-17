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Зеленський заявив, що місію МАГАТЕ можуть направити на ЗАЕС легально і дуже швидко

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський заявив, що місію МАГАТЕ можуть направити на ЗАЕС легально і дуже швидко
Зеленський вимагає відходу російських військ від ЗАЕС
фото: Офіс президента

Російські війська мають відійти від Запорізької АЕС та усіх прилеглих районів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова забезпечити належний контроль і місія МАГАТЕ може бути направлена на захоплену ЗАЕС в легальний спосіб і дуже швидко.  Про це він повідомив під час свого відеозвернення.

«Українські дипломати, наші атомники та МАГАТЕ – у постійному контакті. Зараз вони працюють над направленням місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію. Лише абсолютна прозорість і контрольованість ситуації на ЗАЕС і навколо неї може гарантувати для української держави, для міжнародної спільноти, для МАГАТЕ поступове повернення до нормальної ядерної безпеки», – повідомив президент.

Очільник держави зауважив, що російські війська мають відійти від Запорізької АЕС та усіх прилеглих районів, а також відвести військову техніку зі станції.

«Російська армія повинна відійти з території АЕС та всіх сусідніх районів, забрати свою військову техніку зі станції. Це має відбутися без жодних умов і якнайшвидше. Україна готова забезпечити належний контроль з боку МАГАТЕ, і відповідна місія може бути направлена на Запорізьку станцію в легальний спосіб, дуже швидко та максимально ефективно», – зазначив Зеленський.

Як відомо, російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Президент Володимир Зеленський раніше закликав Росію покинути Запорізьку атомну електростанцію «без жодних умов». Президент заявив, що час переходити від обговорень і закликів до нових жорстких санкцій проти РФ, державної корпорації «Росатом» та всієї атомної галузі країни-терориста. Він підкреслив, що усі російські війська повинні негайно залишити територію станції та сусідніх районів – без жодних умов.

Нагадаємо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Теги: Владимир Зеленский Запорізька АЕС МАГАТЕ

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