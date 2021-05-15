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    Україна очікує від ЄС перегляду політики сусідства, – Стефанішина

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    &laquo;Україна позитивно оцінює поточний стан відносин з ЄС, водночас політика сусідства наразі потребує перегляду&raquo; &ndash; Стефанішина - Україна очікує від ЄС перегляду політики сусідства, – Стефанішина

    «Україна позитивно оцінює поточний стан відносин з ЄС, водночас політика сусідства наразі потребує перегляду» – Стефанішина

    «Україна має покроковий підхід щодо інтеграції з ЄС» – віцепрем’єр-міністр України

    Україна очікує, що Європейський Союз у 2022 році розпочне перегляд політики сусідства і виробить новий формат співпраці з Україною, Молдовою та Грузією, який у 2027 році відкриє перспективу членства в ЄС.

    Про це заявила віцепрем’єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, присвяченого Дню Європи в Україні.

    Віцепрем’єрка нагадала, що до того, як було започатковано Східне партнерство, Європейська Рада у 2008 році ухвалила стратегію для України. За її словами, на даному етапі ми досягли чимало у використанні потенціалу існуючих форматів наших відносин з ЄС, але настав час вироблення нової стратегії ЄС щодо України.

    За її словами, Україна має покроковий підхід щодо інтеграції з ЄС.

    «Ми добре рухаємося вперед у виконанні Угоди про асоціацію стосовно зближення законодавства, стосовно економічної інтеграції, використання економічного потенціалу двосторонніх відносин. Маємо добрий поступ щодо синхронізації політики та конвергенції сектора безпеки і оборони. Але спільно з Європейським Союзом ми серйозно відстаємо в питаннях вироблення нової стратегії ЄС щодо України», – сказала віцепрем’єр-міністр України.

    Вона відзначила, що Україна позитивно оцінює поточний стан відносин з ЄС, водночас політика сусідства наразі потребує перегляду.

    «Ми очікуємо, що у 2022 році Європейський Союз започаткує перегляд політики сусідства, який стосуватиметься всіх країн Східної Європи, що буде вироблено конкретний новий формат співпраці для Грузії, України, Молдови – країн, які прагнуть членства. І ми очікуємо, що до 2027 року, коли Литва перебере головування у Раді ЄС, можна буде вийти на конкретні політичні рішення», – сказала Стефанішина.

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    Теги: ЄС НАТО політика Україна Ольга Стефанішина
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