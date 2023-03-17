Зеленський змінив посла України в Естонії

Місце Мар’яни Беци зайняв Максим Кононенко

Президент Володимир Зеленський звільнив Мар'яну Бецу з посади посла України в Естонії. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

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«Звільнити Бецу Марʼяну Олександрівну з посади надзвичайного і повноважного посла України в Естонській Республіці», – йдеться в повідомленні.

Іншим указом глава держави призначив на цю посаду іншу людину.

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«Призначити Кононенка Максима Олексійовича надзвичайним і повноважним послом України в Естонській Республіці», – йдеться в указі № 160/2023.

Нагадаємо, раніше колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив, що може стати послом України у Казахстані.