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Зеленський змінив посла України в Естонії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський змінив посла України в Естонії
Офіс президента

Місце Мар’яни Беци зайняв Максим Кононенко

Президент Володимир Зеленський звільнив Мар'яну Бецу з посади посла України в Естонії. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

«Звільнити Бецу Марʼяну Олександрівну з посади надзвичайного і повноважного посла України в Естонській Республіці», – йдеться в повідомленні.

Іншим указом глава держави призначив на цю посаду іншу людину.

«Призначити Кононенка Максима Олексійовича надзвичайним і повноважним послом України в Естонській Республіці», – йдеться в указі № 160/2023.

Нагадаємо, раніше колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив, що може стати послом України у Казахстані.

Теги: посол Володимир Зеленський Естонія

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