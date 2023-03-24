Зеленський звільнив Камишіна з посади позаштатного радника
Ексочільник «Укрзалізниці» радив лише 20 днів
Президент України Володимир Зеленський звільнив колишнього керівника «Укрзалізниці» Олександра Камишіна, який нещодавно став міністром з питань стратегічних галузей промисловості України, від виконання обов'язків свого позаштатного радника. Про це йдеться в указі глави держави №182/2023 від 24 березня, опублікованому на сайті Офісу президента.
«Звільнити Камишіна Олександра Миколайовича від виконання обов'язків Радника Президента України (поза штатом)», – йдеться в указі.
Нагадаємо, голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін, 27 лютого оголосив про свою відставку, а 3 березня став позаштатним радником президента Володимира Зеленського.
21 березня Верховна Рада проголосувала за призначення Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
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