Зеленський звільнив Камишіна з посади позаштатного радника

Ексочільник «Укрзалізниці» радив лише 20 днів

Президент України Володимир Зеленський звільнив колишнього керівника «Укрзалізниці» Олександра Камишіна, який нещодавно став міністром з питань стратегічних галузей промисловості України, від виконання обов'язків свого позаштатного радника. Про це йдеться в указі глави держави №182/2023 від 24 березня, опублікованому на сайті Офісу президента.

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«Звільнити Камишіна Олександра Миколайовича від виконання обов'язків Радника Президента України (поза штатом)», – йдеться в указі.

Олександр Камишін був головою правління АТ «Укрзалізниця» з 1 квітня 2022 року (з 11 серпня 2021 року виконував обов’язки голови правління АТ «Укрзалізниця»). До того, як очолив «Укрзалізницю», – менеджер у Dragon Capital і SCM, засновник компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm та Fortior Capital.

Нагадаємо, голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін, 27 лютого оголосив про свою відставку, а 3 березня став позаштатним радником президента Володимира Зеленського.

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21 березня Верховна Рада проголосувала за призначення Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.