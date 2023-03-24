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Зеленський звільнив Камишіна з посади позаштатного радника

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський звільнив Камишіна з посади позаштатного радника
Олександр Камишін
фото: Latifundist

Ексочільник «Укрзалізниці» радив лише 20 днів

Президент України Володимир Зеленський звільнив колишнього керівника «Укрзалізниці» Олександра Камишіна, який нещодавно став міністром з питань стратегічних галузей промисловості України, від виконання обов'язків свого позаштатного радника. Про це йдеться в указі глави держави №182/2023 від 24 березня, опублікованому на сайті Офісу президента.

«Звільнити Камишіна Олександра Миколайовича від виконання обов'язків Радника Президента України (поза штатом)», – йдеться в указі.

Олександр Камишін був головою правління АТ «Укрзалізниця» з 1 квітня 2022 року (з 11 серпня 2021 року виконував обов’язки голови правління АТ «Укрзалізниця»). До того, як очолив «Укрзалізницю», – менеджер у Dragon Capital і SCM, засновник компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm та Fortior Capital.

Нагадаємо, голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін, 27 лютого оголосив про свою відставку,  а 3 березня став позаштатним радником президента Володимира Зеленського.

21 березня Верховна Рада проголосувала за призначення Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Теги: кадрові зміни Укрзалізниця Володимир Зеленський радник Олександр Камишін

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